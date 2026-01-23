Pipák és hagyományok Krakkó múltjából

A Krakkói Régészeti Múzeum különleges kiállítása érkezett Rimaszombatba. Pipák a krakkói lakosság újkori hagyományaiban és szokásaiban című tárlat nem csupán régészeti leleteket mutat be, hanem egy letűnt polgári világ szokásait és kulturális kapcsolatrendszerét is feltárja.

A kiállítás szerzője Jakub Puziuk, a Krakkói Régészeti Múzeum kutatója, aki a január 22-i ünnepi megnyitón személyesen is jelen volt. Szavait Alexander Botoš, a Gömör-Kishonti Múzeum régésze tolmácsolta. A megjelent vendégeket Kerényi Éva múzeumigazgató köszöntötte.

Mint megtudtuk, az új tárlat innovatív módon világít rá az újkori tárgyi kultúra egyik fontos forrására: a pipákra, amelyek Európában a 17. századtól kezdve terjedtek el széles körben.

Ezek az apró tárgyak a régészek számára értékes információkat hordoznak, hiszen segítségükkel pontosabban datálhatók a modern kori rétegek, ugyanakkor kézzelfogható bizonyítékai a korabeli divatnak, életmódnak és társadalmi szokásoknak is.

Mivel a pipák régészeti forrásként önmagukban korlátozott információt nyújtanak, a kutatók munkáját gyakran egészítik ki interdiszciplináris megközelítések, mint pl. történeti, etnográfiai és kulturális vizsgálatok.

Krakkó királyi városában feltárt pipák arra utalnak, hogy a dohányzás a város lakóinak kedvelt időtöltése volt, amely a keleti – elsősorban török – hagyományok hatására honosodott meg. A leletek tanúsága szerint a korabeli polgárok egyaránt használtak helyben készült pipákat és más európai műhelyek kiváló minőségű termékeit.

A kiállítás egyik legizgalmasabb eleme egy autentikus török kávézó enteriőrjének megidézése, amely különleges atmoszférát teremt, és segít megérteni a krakkói pipázás kulturális hátterét.

A látogatók régészeti leletek alapján ismerhetik meg a pipázás történetét és annak társadalmi jelentőségét.

Jakub Puziuk koncepciója szerint a pipák nem pusztán tárgyak, hanem a régi krakkói polgárság kulturális orientációjának tárgyi bizonyítékai. A tárlat egyfajta kulturális utazásra hívja a látogatót. Egy olyan világba érkezhetünk, ahol a kelet-európai pipázás egzotikuma és a nyugati polgári életforma találkozik.

A kiállításon összesen 69 pipa látható, amelyek a 17. századtól a 20. század első feléig terjedő időszakból származnak.

Ezek a Krakkói Régészeti Múzeum gyűjteményének egyedülálló darabjai, és ritka lehetőséget kínálnak arra, hogy a látogatók közelebbről is megismerjék a dohányzás kulturális és társadalmi történetét.

A kiállítás 2026. április 26-ig tekinthető meg Rimaszombatban, a Gömör-Kishonti Múzeumban. A török hódoltság Gömörben és Nógrádban című kiállítás 2026. február 4-én nyílik, amelyhez több kísérőprogrammal is készülnek egészen áprilisig. A tárlatok a mohácsi csata 500. évfordulójára és a török betörésre emlékeztetve készültek.

