Fico: az amerikai út összhangban van a szuverén szlovák külpolitikával

Az amerikai hivatalos út teljes mértékben összhangban van a szuverén szlovák külpolitikával – közölte a közösségi hálón Robert Fico miniszterelnök az ellenzék kritikus kijelentéseire reagálva. Szerinte Szlovákiának új energiaforrásokra van szüksége.

„Tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy a klímacélok és az energiaigény nem oldható meg atomenergia nélkül. Az orosz féllel jók a tapasztalatok, és amerikai partnerekkel együttműködve érdekeltek vagyunk egy új blokk építésében a jászlóapátszentmihályi atomerőműben” – mondta.

„Ezért ír ma alá megállapodást az amerikai és a szlovák kormány. Ezután kerülhet szóba a konkrét együttműködés az atomerőmű új blokkjának építése terén Szlovákia és az amerikai, valamint más vállalatok között”

– mondta.

Úgy fogalmazott, nem akar olyan lenni, mint a német politikusok, akik a zöld ideológia őrülete jegyében leállítottak minden nukleáris forrást, ma pedig Friedrich Merz kancellár azt mondja, hogy ez hatalmas hiba volt. „Az unió hatalmas ellenállása ellenére 2008-ban helyes döntést hozott a kormányom, amikor megépítette a mohi atomerőmű 3-as és 4-es blokkját” – hangsúlyozta.

„Ha amerikai látogatásom során alkalmam nyílik találkozni Donald Trump amerikai elnökkel, annak csak örülni tudok. Már megszoktam, hogy ha az orosz vagy a kínai elnökkel találkozom, akkor orosz vagy kínai ügynöknek neveznek, ezért nem lepődöm meg azon, hogy most azzal vádol az ellenzék és a sajtó, hogy amerikai ügynök vagyok. Ez elég érdekes, mert az Egyesült Államokkal együtt a NATO tagjai vagyunk. Én Szlovákia ügynöke voltam, vagyok és maradok, a többi nem számít” – hangsúlyozta Fico.

Azt mondta, a szlovákellenes ellenzék és a sajtó őrült, gyűlölködő és tudatlanságot mutató kijelentései megdöbbentették. Szerinte minden kis ország miniszterelnöke számára megtiszteltetés, ha lehetősége nyílik a világ vezetőivel tárgyalni, és olyan információkhoz jutni, amelyekhez a szlovákellenes ellenzék „az ostobasága miatt soha nem fog hozzáférni”.

„Azt hallottam, hogy az amerikai út és az atomerőmű új blokkjának tervezett építése miatt az ellenzék össze akarja hívni a parlament gazdasági bizottságának rendkívüli ülését. Ez a kétségbeesésüket mutatja. De ha tárgyalni akarnak, akkor az első pont az legyen, hogyan tették tönkre 2020 és 2023 között a garamszentkereszti stratégiai alumíniumgyárat” – mondta.

Fico hozzátette, „csak a bolond nem használná ki a lehetőséget egy új atomerőmű-blokk építésére”.

„Megvan a környezeti hatástanulmány, megvan a szükséges engedély, csak ezeknek az engedélyeknek a megszerzése tíz évig tartana. Még a legnagyobb ellenzéki gazemberek is tudják, hogy a jelenlegi energiaárak mellett egy atomerőmű szó szerint egy pénzgyártó masina, könnyen megtérülnek vele az építkezés költségei. A kutya ugat, a karaván halad” – tette hozzá a miniszterelnök.

Az ellenzéki Progresívne Slovensko képviselői kijelentették, Robert Fico amerikai útja miatt megpróbálják összehívni a parlament gazdasági ügyekért felelős bizottságának rendkívüli ülését.

A kormányfő Denisa Saková gazdasági miniszterrel és Juraj Blanár külügyminiszterrel közösen írja alá a szlovák kormány és az Egyesült Államok közötti, a civil atomenergia területén való együttműködésről szóló megállapodást.

