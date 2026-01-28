Takáč és Šutaj Eštok nem ismeri Trump és Fico találkozójának részleteit

Sem Richard Takáč (Smer-SD) földművelésügyi, sem Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) belügyminiszter nem ismeri Robert Fico (Smer-SD) kormányfő és Donald Trump amerikai elnök találkozójának részleteit. Erről a kormány ülése előtt nyilatkoztak, a Politico cikke kapcsán.

„Nincs is értelme erről nyilatkozni. Nem beszéltem erről a kormányfővel” – mondta Šutaj Eštok.

Szerinte Trump mindenekelőtt Amerika érdekeit védi, és nem is lehet tőle elvárni, hogy az EU vagy Szlovákia érdekeit tartsa szem előtt.

„Több lépése ellentétes Szlovákia érdekeivel. Ő erős Egyesült Államokat akar. Én azt szeretném, ha az EU lenne erős, és így Szlovákia is” – tette hozzá.

Takáč sem ismeri a találkozó részleteit. Szerinte a Politico lap politikát csinál, a cikkel pedig fel akarta korbácsolni a kedélyeket. Úgy véli, Trump számos lépése nem felel meg a nemzetközi politika szabályainak, Venezuela esetében pedig megsértette a nemzetközi jogot.

Robert Fico szerdán visszautasította a Politico című lap állításait, melyek szerint az Európai Tanács múlt heti ülésén Donald Trump „mentális állapotával” kapcsolatos aggodalmairól beszélt volna több uniós vezetőnek. Az amerikai elnökkel nem sokkal ezt megelőzően találkozott Floridában. A Politico összesen öt, neve elhallgatását kérő európai diplomata állításaira hivatkozott, Fico pedig hazugságnak nevezte a lap állításait – tájékoztatott a TASR.

TASR/Felvidék.ma