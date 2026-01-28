Mi fán terem az influenszer?

A napokban hozta a posta a Tóth András és Koltay András szerkesztésében megjelent Influenszerek jogi kézikönyve (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa – Médiatudományi Intézet, 2025) c. munkát.

Belelapoztam a kötetbe, mert az influenszereket manapság sokan emlegetik, de én sem tudom, pontosan kit kell értenem alatta. Donald Trump amerikai elnök szerint állítólag az influenszer egy olyan ismeretlen senki, akiből ismerős senki lesz!

Szalai Anita irodavezető ügyvéd szerint, az „influenszer pontos meghatározását egyetlen jogszabályban sem találjuk és arra széles körben elfogadott, általánosan irányadó szakmai definíció sem alakult ki”. (17.) A kommunikációelméleti meghatározás szerint, „az influenszer olyan médiában ismert személy, aki véleményvezérként képes befolyásolni rajongói, követői véleményét, életmódját, döntéseit és vásárlási szokásait”. (uo.) Tehát felelősségteljes embernek kellene lennie, mert máskülönben sok kárt okozhat. Ha kísértésbe esik, nagy bajok forrása lehet. Főleg, ha vak vezet világtalant abban a világban, melyben egészen más szereplők léptek porondra a média területén.

Szalai influenszer alatt olyan véleményvezért ért, aki „digitális környezetben, elsősorban a közösségi médiában saját médiafelülettel, és ehhez kapcsolódóan saját reklámfelülettel” rendelkezik. (uo.) A kötet szerkesztői még hozzáteszik, hogy hiteles személyiségnek kell lennie közönsége számára, hogy a követőbázisa bizalmat tápláljon iránta. Az általa készített tartalmakkal véleményformáló befolyást képes gyakorolni. Ezekért a tartalmakért ellenszolgáltatásban részesül.

Influenszer a gyakorlatban mindenki lehet: tartalomgyártó, hagyományos híresség, celeb, tudományos szakember, újságíró és televíziós személyiség, szakértő, aktivista, közéleti szereplő, civil, sőt hétköznapi ember.

De lehet akár kiskorú is (kidfluenszer). Sőt lehet állat, kabala, digitális karakter vagy avatar. Reklámközzétevőnek is minősülhet.

Majd a tanulmány foglalkozik az influenszermarketinggel. Annak végén 12 pontba foglalja össze, milyen kérdésekben kell, illetve érdemes megállapodni a feleknek.

Szoboszlai Izabella fogyasztóvédelmi szakértő a tisztességes gazdasági céllal folytatott kommunikációt vette szemügyre az influenszermarketig területén. Nem minden influenszer reklámoz, nem gazdasági céllal tesz közzé bejegyzéseket, de minél népszerűbb, vagy hatékonyabb „egy influenszer, annál vonzóbbá válik a gazdasági szereplők számára is”. (33.)

Hat jó tanáccsal szolgál az influenszerek számára:

1) Mindig ki kell derülnie, hogy a megosztott tartalom ellentételezésért történik-e. Ha az influenszer véleményét anyagi, vagy más érdekeltség is motiválja, azt ki kell mondani a hitelesség érdekében. Ebből kiderül, hogy az influenszer nem független.

2) A hirdetőkkel és ebben érintettekkel a kapott feladatok, utasítások egyértelműek legyenek és lehetőleg írott formában is rögzítve legyenek.

3) Az influenszer ne népszerűsítsen olyasmit, amit nem ismer, vagy amivel nem elégedett.

4) Külön oda kell figyelni a kiskorúakra, hogy mit reklámozunk.

5) Illegális vagy káros terméket ne reklámozzon senki.

6 Bármilyen kérdés, probléma merül fel, kérjen felvilágosítást szakértőtől.

Külön fejezet foglalkozik a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal. Az influenszermarketing folyamatosan növekszik. Az influenszer (döntő többségében természetes személy) gazdasági tevékenységet folytat, így megfelelési kötelezettsége van, nem háríthatja azt át másokra.

A szerző foglalkozik – többek között – az étrend-kiegészítőkkel, melyeknek nem szabad gyógyhatást tulajdonítani és nem tartalmazhatnak ajánlást, egészségügyi szakemberektől származó egészségre vonatkozó állítást sem!

Nálunk úgy látszik ez nem tilos, mert naponta elárasztanak a reklámok, ahol magukat orvosnak, szakembernek nevező egyének, ilyen készítményeknek szinte azonnali gyógyhatást tulajdonítanak. Már eleve gyanús, ha krónikus betegségek esetén már aznap, vagy egy héten belül javulást ígérnek az ajánlott „csodaszer” alkalmazása után. Nagyon hasznos a magyarországi szabályozás.

Hasonló problémák adódnak a kozmetikai termékek esetében is. Majd szerepelnek még a gyermekekkel kapcsolatos reklámok és tartalmak körüli bonyodalmak. Varga Árpád osztályvezető külön tanulmányban foglalkozik a gyermekvédelemmel. Egy példán keresztül igazolta, a közvéleménynek is jótékony hatása van. Egy influenszer gúnyvideót készített egy fiúról, aki társadalmilag hasznos tevékenységet folytatott. A felvétel a nézők szélesebb körében botránkozást okozott, így annak készítője azt levette és bocsánatot kért.

A TikTok tiltja az öngyilkossági és önkárosítási tervek bemutatását, megosztását. Ezzel kapcsolatosan mesélte apám, hogy fiatalok láttak egy filmet, mely akasztást mutatott. Kíváncsiságból kipróbálták egyik társukon. Sikerült! Hogy egy életen át ezután milyen traumával küzdöttek, nem kell részleteznem. Ezért ezen a területen nagyon szigorúan kell eljárni.

Kováts Borbála ügyvéd a szerzői és védjegyjogi kérdéseket veszi sorra az influenszermarketing kapcsán. Tóth András egyetemi docens a versenyjogi vonatkozásokat vette szemügyre. Koltai András kutatóprofesszor a személyiségi jogok védelmét tekintette át. Leszögezi, az influenszerek egyértelműen közéleti szereplők, annak ellenére, hogy az esetek többségében nem közügyekkel foglalkoznak. De a bíróságnak azt is mérlegelnie kellett egy alkalommal, hogy a „médiaféreg”, „demonstratív önfelszopás” és „lájkprostituált” jogsértő-e vagy sem. Ez persze ízlés kérdése is.

Összefoglalva, az infuenszer önkéntesen, rendszeresen jelenik meg a nyilvánosság előtt, így közszereplőnek számít. Ezért személyiségi jogai szűkebbek, mint a magánszemélyeké.

De a velük szemben megfogalmazott kritika tekintetében érvényesülő magasabb tűrésküszöb ellenére, az emberi státusz nyilvánvaló és súlyos becsmérlése, tudatosan valótlan tényállások, vagy indokolatlanul bántó, sértő, lealázó megállapítások közzététele nem élvezi a szólásszabadság védelmét.

Papp János Tamás egyetemi adjunktus a felelősségről értekezik a közzétett tartalmakért. Ha egyértelműen beazonosítható az adott tartalom feltöltője, az felelősségre vonható. Adott esetben fennállhat a közvetítő szolgáltató felelőssége is. Ezt a területet az EU szabályozza. Foglalkozik a gyűlöletbeszéddel is. Magyarországon a nemzetiszocialista vagy a kommunista rendszerek bűneinek nagy nyilvánosság előtti tagadása büntetendő. Az Európa Parlament és Tanács ide vonatkozó 2022-es rendelete leszögezi, „a szolgáltató nem felelős a szolgáltatás igénybe vevőjének kérésére tárolt információért, amennyiben nincsen tényleges tudomása jogellenes tevékenységről vagy jogellenes tartalomról, vagy amint ilyenről tudomást szerez, haladéktalanul intézkedik a jogellenes tartalom eltávolításáról vagy az ahhoz való hozzáférés megszüntetéséről”. (181.) A szolgáltatóknak nem feladatuk megállapítani, hogy a tárolt, vagy közvetített tartalmak jogellenesek-e.

Természetesen felmerül a kérdés, hogy a kommentekért ki visel felelősséget. Azokért teljes mértékben szerzőjük felel büntetőjogi és polgárjogi értelemben egyaránt. De amint a szolgáltató tudomást szerez róla, hogy valamelyik hozzászólás jogellenes, lépéseket kell tennie a tartalom eltávolítása érdekében. A szolgáltatónak mindent meg kell tennie, hogy a jogsértő tartalmakat (gyűlöletbeszéd, rágalmak, zaklatás…) kiszűrjék. A profiloldal létrehozója is felelősséggel tartozik a hozzászólások és kommentek tartalmáért.

Szikora Tamás tudományos segédmunkatárs a médiajoggal foglalkozik az utolsó, tizedik értekezésben. Nevezetesen arra a kérdésre keresi a választ, hogy „az influenszerek által nyújtott szolgáltatások tartozhatnak-e a médiaszabályozás hatálya alá, és ha igen, milyen feltételek, követelmények teljesülése esetén”. (187.) A szerző arra a következtetésre jutott, hogy a kizárólag állóképekből és szöveges tartalmakból álló szolgáltatások üzemeltetőire a médiaszabályozás előírásai nem irányadók, mert azok nem felelnek meg a lineáris médiaszolgáltatásnak. Ezek nem minősülnek műsorszámoknak, tehát műsorrend alapján történő egyidejű megtekintést lehetővé tevő szolgáltatásnak. Ez a tanulmány áttekinti a külföldi szabályozási mintákat is.

A 203 oldalas kötetet szükséges fogalomtár egészíti ki és a hivatkozott jogszabályok jegyzéke. Hasznos útmutató, nehogy az influenszerek világában eltévedjünk.

A kötet a neten is elérhető.

Balassa Zoltán/Felvidék.ma