A Magyar magzin február 4-i műsorajánlata

A Magyar magazin az STV2-en szerdán, február 4-én, 8.06-kor jelentkezik új adással. A tartalomból:

Iszonyú magyar honvágyam van… az Erzsébet királyné és Magyarország című kiállítás február 20-ig látható a pozsonyi Liszt Intézetben;

179 éve született Mikszáth Kálmán – a nagy palóc mesemondóra emlékeztek szülőfalujában, Szklabonyán;

Korszerű, érdekes, interaktív – Pézman Andrea vizuális művész bemutatta Hiány című projektjét a komáromi közönségnek;

Hagyományos motívumok új köntösben- tíz éve jött létre a Zoboralji Örökség Őrzői Hímző- és Viseletkészítő Műhely;

Farsangra hangolva – Füleken a Városi Művelődési Központban táncházas, jelmezes családi délutánt tartottak.

A műsorvezető: Récsei Noémi.

Ezt követi a Porta, amely ezúttal Nagyszelmenc, Dobóruszka és Szirénfalva településeket mutatja be.

BÁ/Felvidék.ma

