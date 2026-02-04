Home Itt és Most Szlovákiában nő a munkavállalói szegénység veszélye
Szlovákiában nő a munkavállalói szegénység veszélye

Szlovákiában az elszegényedés veszélye mellett a munkavállalói szegénység növekedése is fenyeget – figyelmeztetett a Szakszervezetek Országos Szövetségének (KOZ) webináriumán Ján Košč gazdasági elemző és Anton Marcinčin közgazdász.

A KOZ adatai szerint

a munkavállalók 11%-a él a szegénységi küszöb alatt, részben a járulékrendszer, másrészt az egész adózási rendszer felépítése miatt.

A konszolidáció hatására pedig nem várható a helyzet javulása.

Košč szerint a munkapiaci helyzet romlására hatással volt a bizonytalan gazdasági helyzet, az autóipar problémái és a regionális eltérések.

Felhívta a figyelmet arra a paradoxonra, hogy mindemellett munkaerőhiány van, 80-100 ezer, egyes becslések szerint akár 150 ezer ember hiányzik a munkaerőpiacról, és a belföldi munkavállalói mobilitást a szállás-, illetve lakáskérdés megoldása gátolja.

A regionális eltérések nagyok, Pozsony megyében a lakosság 8%-át fenyegeti szegénység, Eperjes megyében ez 28%.

Emellett a fiatal, gyermektelen munkavállalóknak magasabbak az adóterhei, ez is arra ösztönözheti őket, hogy külföldre menjenek. A reálbérek stagnálnak vagy csökkennek, főleg a közszférában, és valószínűbb a munkanélküliség növekedése, mint a csökkenése.

