Február 5-től lehet a választási kérelmeket benyújtani

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztráció (pixabay.com)

Csütörtöktől lehet az április 12-ei magyarországi országgyűlési választáshoz kapcsolódó, a szavazóköri névjegyzékkel összefüggő kérelmeket benyújtani a választási irodáknál.

A jogszabály előírása szerint csak a szavazást megelőző 66. naptól, vagyis az idei parlamenti választás esetében február 5-től lehet ezeket a választási kérelmeket benyújtani a választási irodákhoz.

A választópolgárok az átjelentkezésre, a külképviseleti szavazásra jelentkezésre, a mozgóurna-igénylésre vonatkozó kérelmeiket nyújthatják be ettől a naptól a lakóhelyük szerinti választási irodákhoz.

Folyamatosan benyújthatók a nemzetiségi névjegyzékbe vételre vagy abból való törlésre, az akadálymentes szavazókör igénylésére, a Braille-írásos szavazósablon igénylésére, a személyes adatok kampánycélú kiadásának megtiltására vonatkozó kérelmek.

A kérelmeket személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján bármely helyi választási irodánál lehet be nyújtani, vagy online a Nemzeti Választási Iroda internetes oldalán, a www.valasztas.hu oldalon.

MTI/Felvidék.ma

