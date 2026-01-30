Az ukránok nem erősítik Európát, hanem gyengítik és belerántanak bennünket egy háborúba. Azt a pénzt, amit Ukrajnának akarnak adni, az európai országok hadseregeinek és eszközeinek fejlesztésére kell fordítani – hangsúlyozta Orbán Vikor magyar miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.

Orbán Viktor felidézte: a legutóbbi brüsszeli tanácsülésen kapott egy dokumentumot, amelyben a pénzen túl az van, hogy 2027-ben Ukrajnát már fel akarják venni. Ennek az az oka, hogy a 2028-tól induló hétéves uniós költségvetésből már pénzt akarnak adni Ukrajnának. Ezt a közép-európaiaktól veszik majd el – figyelmeztetett.

Emlékeztetett arra is, hogy itthon volt egy tiszás népszavazás arról, hogy a párt hívei támogatják-e Ukrajna tagságát, és több mint felük támogatta. Tehát itt azért van egy véleménykülönbség Magyarországon – értékelt.

De ha Ukrajna ma bent lenne az Európai Unióban, akkor az EU most háborúban állna Oroszországgal

– hangsúlyozta.

Kiemelte ugyanis: ha tag valaki az unióban és háborúba keveredik, belevisz bennünket is, és ezért Ukrajna tagsága nem csak gyorsítottan, semmilyen formában nem képzelhető el.

Ez ráadásul tönkretenné a magyar gazdaságot, rögtön rövid távon a gazdákat, mert az eltérő szabályozások miatt olcsóbban és nagy mennyiségben készülő ukrán áruk megjelennek az európai piacon, és tönkreteszik az európai gazdák piacait. Legközelebb Ukrajnához mi vagyunk, ezért mi, közép-európaiak szenvedjük el ennek leginkább a következményeit – jelezte.

MTI/Felvidék.ma