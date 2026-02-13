A gyűlölet és a keresztyénüldözés digitális csúcstechnikái 2026-ban

Nemrég a Felvidék.ma online portálon közzétettem az OpenDoors 2026 jelentés alapján írt beszámolómat a világméretekben egyáltalán nem csökkenő keresztyénüldözés 2025. évi helyzetéről. Jeleztem azt is, hogy a töretlen vallási gyűlöletről és a keresztyénüldözés újabb eszköztáráról és jelenségeiről további összefoglaló elemző könyvet írok. 2015-ben már megjelent ilyen könyvem, amely az üldözések történetét vizsgálja Jézus korától napjainkig.

A Kereszttűzben kötet nyomán számos előadást tarthattam Kárpát-haza szerte. Az ugyancsak akkortájt megjelent protestáns szociáletika kötetben (a révkomáromi és a budapesti kiadásban, amit dr. Birkás Antallal együtt írtunk, illetve szerkesztettünk) részleteztem a világvallások versenyfutásának várható veszélyes mellékjelenségeit, az erőszakos vallási monopolhelyzetre törekvés véres árnyoldalait. 2012 óta minden évben áttanulmányozom és ismertetem az OpenDoors több száz oldalas jelentéseit.

Az elmúlt tíz évben próbáltam vallásszociológiai, kultúretikai szempontok szerint elemezni az emberi együttélés legellentmondásosabb jelenségét, a szentség és az embertelen szentségtelenség ellenhatásos paradoxonját. Sok mindenre ráébredtem vizsgálódásaim közben.

Erről fogok számot adni következő könyvemben, amelynek előhangja, bevezetője lesz ez és még legalább két írás. Ezekben a hagyományos, két ezredéves fizikai erőszakot felváltó, illetve még sok helyen keverten megjelenő digitális perszekúcióval, kivált a digitális csúcstechnológiával végzett vallásüldözés (nem csak keresztyének elleni) formáival foglalkozom. A kemény és a nyers erőszaktól a kifinomult gépi intelligencia alkalmazásáig terjedő igen széles mezőnnyel. Közben szóba kerül majd a gyűlölet szerkezete és dinamikája, a gyűlöletkeltés egész digitális arzenálja konkrét példákkal, a teológiai, egyházi és technikai védelem lehetőségei.

Digitális katakombák, oázisok, digitális lábnyomok, kiberbiztonsági ökumené

Új fogalmak is megjelennek majd, így:

A digitális lelkigondozás vagy a klikkelés etikája, az algoritmus vezérelte gyűlöletkeltés és az ugyancsak algoritmus segítségével megvalósuló keresztyénvédelem technikái. A digitális oázisok és digitális katakombák kérdése, s mivel a nemzetközi trendkutatás szerint a jövőben a gyűlölet és a keresztyénüldözés egyre kevésbé lesz érzelmi kérdés, hanem állandó digitális struktúrák fogják működtetni, ezért súlyos kérdés már ma: az emberi jogok digitális-technikai védelme gyorsabban és hatékonyabban fog-e működni, mint a vallási elnyomás eszközrendszere?

És ebben a versenyfutásban mit tudnak és akarnak tenni az egyházak, a közeljövő digitális katakombaegyházai kidolgoznak- e túlélési stratégiákat, amelyek hatékonysága igazából csak ökumenikus digitális szövetséggel valósítható meg. És mit tesznek ezért a hazai és a Kárpát-hazai magyar egyházak? Lesznek-e „digitális sivatagi atyák”, reformációs tisztánlátású és fegyelmezett vizsgálódással, előrelátással a rábízottakat pásztoroló lelkészek, egyházi vezetők? Ugyanis a modern keresztyén védelem és az ellenállás küzdelmét a technikai eszközökkel és magas színvonalú teológiai ismeretterjesztéssel lehet majd eredményesen megvívni.

Sorra veszem majd a digitális ellenállás teológiai érveit is, amiben az informált imádkozásnak és a katakomba ekkléziológiának, egyháztannak, egyházismeretnek, és a gyakorlati apológiának fontos küldetése lesz.

Kitérek majd a digitális lábnyomokra és ezek csökkentésének lehetőségére. Beszámolok majd pozitív példákról is, amelyekben a MI jelentős feladatokat kapott a keresztyénüldözés brutális, véres akcióinak felismerésében, a veszélyeztetett keresztyének időben történő figyelmeztetésével, el egészen a műholdas megfigyelésig és riasztásig.

Még sok egyéb különlegességről is szó lesz, melyek a közeljövőben központi kérdéseivé válnak a különböző felekezetek gyakorlati teológiáinak.

Ennyi mostanra a téma égető fontosságáról. Most pedig láttató módszerrel folytatom, mégpedig néhány különleges grafikonnal, ami a 2025. évi keresztyénüldözés eddig sehol nem publikált összefüggéseit hozza az Olvasók elé.

A grafikák, számok jajkiáltása – tanulmányozd alaposan!

Pozitív példák közé sorolja a nemzetközi szakirodalom a folyamatosan pozitív segítséget nyújtó Hungary Helps helytállását.

Azbej Tristan felelős államtitkárral különös figyelmet fordít az üldözött nőkre, például Irakban és Nigériában támogatnak olyan központokat, amelyek a traumán átesett nők rehabilitációjával és szakképzésével foglalkoznak.

Az özvegyen maradt keresztyén nők (akiknek férjét megölték az üldözés során) sokszor választás elé kerülnek: vagy elhagyják a hitüket, vagy éhen halnak a gyermekeikkel, mert nem kapnak munkát. Felbecsülhetetlen ezen a területen is a Hungary Helps segélyprogramja.

A következő öt év (2026–2031) prioritásai nyilván a keresztyénüldözés elleni küzdelemben és a humanitárius segítségnyújtásban alapvető szemléletváltást tükröznek majd. A hangsúly a puszta túlélésről az önfenntartásra és a technológiai védelemre tolódik át…

BL/Felvidék.ma