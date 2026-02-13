A gyűlölet és a keresztyénüldözés digitális csúcstechnikái 2026-ban

Nemrég a Felvidék.ma online portálon közzétettem az OpenDoors 2026 jelentés alapján írt beszámolómat a világméretekben egyáltalán nem csökkenő keresztyénüldözés 2025. évi helyzetéről. Jeleztem azt is, hogy a töretlen vallási gyűlöletről és a keresztyénüldözés újabb eszköztáráról és jelenségeiről további összefoglaló elemző könyvet írok. 2015-ben már megjelent ilyen könyvem, amely az üldözések történetét vizsgálja Jézus korától napjainkig.
A Kereszttűzben kötet nyomán számos előadást tarthattam Kárpát-haza szerte. Az ugyancsak akkortájt megjelent protestáns szociáletika kötetben (a révkomáromi és a budapesti kiadásban, amit dr. Birkás Antallal együtt írtunk, illetve szerkesztettünk) részleteztem a világvallások versenyfutásának várható veszélyes mellékjelenségeit, az erőszakos vallási monopolhelyzetre törekvés
Az elmúlt tíz évben próbáltam vallásszociológiai, kultúretikai szempontok szerint elemezni az emberi együttélés legellentmondásosabb jelenségét, a szentség és az embertelen szentségtelenség ellenhatásos paradoxonját. Sok mindenre ráébredtem vizsgálódásaim közben.
Erről fogok számot adni következő könyvemben, amelynek előhangja, bevezetője lesz ez és még legalább két írás. Ezekben a hagyományos, két ezredéves fizikai erőszakot felváltó, illetve még sok helyen keverten megjelenő digitális perszekúcióval, kivált a digitális csúcstechnológiával végzett vallásüldözés (nem csak keresztyének elleni) formáival foglalkozom. A kemény és a nyers erőszaktól a kifinomult gépi intelligencia alkalmazásáig terjedő igen széles mezőnnyel. Közben szóba kerül majd a gyűlölet szerkezete és dinamikája, a gyűlöletkeltés egész digitális arzenálja konkrét példákkal, a teológiai, egyházi és technikai védelem lehetőségei.
Digitális katakombák, oázisok, digitális lábnyomok, kiberbiztonsági ökumené
Új fogalmak is megjelennek majd, így:
A digitális lelkigondozás vagy a klikkelés etikája, az algoritmus vezérelte gyűlöletkeltés és az ugyancsak algoritmus segítségével megvalósuló keresztyénvédelem technikái. A digitális oázisok és digitális katakombák kérdése, s mivel a nemzetközi trendkutatás szerint a jövőben a gyűlölet és a keresztyénüldözés egyre kevésbé lesz érzelmi kérdés, hanem állandó digitális struktúrák fogják működtetni, ezért súlyos kérdés már ma: az emberi jogok digitális-technikai védelme gyorsabban és hatékonyabban fog-e működni, mint a vallási elnyomás eszközrendszere?
És ebben a versenyfutásban mit tudnak és akarnak tenni az egyházak, a közeljövő digitális katakombaegyházai kidolgoznak-
Sorra veszem majd a digitális ellenállás teológiai érveit is, amiben az informált imádkozásnak és a katakomba ekkléziológiának, egyháztannak, egyházismeretnek, és a gyakorlati apológiának fontos küldetése lesz.
Kitérek majd a digitális lábnyomokra és ezek csökkentésének lehetőségére. Beszámolok majd pozitív példákról is, amelyekben a MI jelentős feladatokat kapott a keresztyénüldözés brutális, véres akcióinak felismerésében, a veszélyeztetett keresztyének időben történő figyelmeztetésével, el egészen a műholdas megfigyelésig és riasztásig.
Még sok egyéb különlegességről is szó lesz, melyek a közeljövőben központi kérdéseivé válnak a különböző felekezetek gyakorlati teológiáinak.
Ennyi mostanra a téma égető fontosságáról. Most pedig láttató módszerrel folytatom, mégpedig néhány különleges grafikonnal, ami a 2025. évi keresztyénüldözés eddig sehol nem publikált összefüggéseit hozza az Olvasók elé.
A grafikák, számok jajkiáltása – tanulmányozd alaposan!
Pozitív példák közé sorolja a nemzetközi szakirodalom a folyamatosan pozitív segítséget nyújtó Hungary Helps helytállását.
Azbej Tristan felelős államtitkárral különös figyelmet fordít az üldözött nőkre, például Irakban és Nigériában támogatnak olyan központokat, amelyek a traumán átesett nők rehabilitációjával és szakképzésével foglalkoznak.
Az özvegyen maradt keresztyén nők (akiknek férjét megölték az üldözés során) sokszor választás elé kerülnek: vagy elhagyják a hitüket, vagy éhen halnak a gyermekeikkel, mert nem kapnak munkát. Felbecsülhetetlen ezen a területen is a Hungary Helps segélyprogramja.
A következő öt év (2026–2031) prioritásai nyilván a keresztyénüldözés elleni küzdelemben és a humanitárius segítségnyújtásban alapvető szemléletváltást tükröznek majd. A hangsúly a puszta túlélésről az önfenntartásra és a technológiai védelemre tolódik át…
BL/Felvidék.ma