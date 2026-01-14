OpenDoors gyorsjelentés a keresztyénüldözés legfrissebb adataival

Az OpenDoors nemzetközi keresztyénség-figyelő intézet nyilvánosságra hozta a Weltverfolgungsindex 2026-ot, azaz a világméretű keresztyénüldözés mutatóit a 2025. évről. Immáron tartós tendenciaként azt mutatják a grafikák, adatok, hogy Keleten a helyzet változatlan, és az évezredes szentencia sem állja meg már a helyét: a fény Keletről jön.

A megváltás fénye kétségtelenül, de a keresztyénüldözés hatalmas árnyéka ott terjeng a Perzsa-öböltől egészen Észak-Koreáig. A világtérkép negatív helyezési listája és számozása pillanatok alatt meggyőz erről (lásd nagy indító kép).

A jelentés 50 országot jelez az „élen”, ahol a keresztyén hitet gyakorlók üldözése a legerőteljesebb. Az idei jelentésben is részletes indoklás olvasható országokra lebontva arról, hogy az üldözésnek, s a vallási diszkriminációnak milyen konkrét okai és formái vannak.

Az OpenDoors célja a világindex kiadásával: 1. nyilvánosságra hozni a keresztyénüldöző országok listáját, és ezekben a vallásszabadság korlátozásának a mértékét. 2. Ezáltal politikusokat, a médiát mozgósítani a helyzet átgondolására és a lehetséges védő-, vagy ellenlépések megtételére. 3. Olyan fórumot tartani fenn az indexet publikáló országok segítségével az interneten, ahová az üldözött keresztyének is beléphetnek, érettük a világ bármely részéről imádkozhatnak és célzottan segíthetik őket.

Igen fontos rámutatni arra, hogy a keresztyénüldözés világindexe nem maradhat puszta statisztika, amelyben a tényleges hátrányokat, durva üldözést elszenvedők eltűnnek a puszta számok mögött. A szenvedők mindegyikének a vállalt üldözésről lehetőségük van számot adni, amint azt az OpenDoors internetes oldalain a személyes interjúkban láthatjuk, sőt még arra is lehetőséget ad a fórum, hogy valakinek személyes imatámogatást vagy támogató üzeneteket küldjünk.

Konkrétumok gyorsolvasatban – a számok nem hazudnak

Az érdeklődő visszalapozhat a Felvidék.ma oldalon a korábbi években publikált jelentésekre. Ezekkel a 2025. évit összehasonlítva azt láthatjuk, hogy az üldözés még mindig képes erősödni. A fantasztikus monitorizálással, helyi interjúkkal, szakértői elemzésekkel készülő világindex adatai szerint 388 millió keresztyén szenved el hite miatt intenzív üldözést és diszkriminációt. 50 országban a mutatók rendkívül erős üldözést jeleznek. Ez mintegy 315 millió keresztyént érint. Az OpenDoors frissen közölt adatai alapján a szíriai keresztyének minden korábbinál erősebb elnyomást szenvednek el.

Szíria – az üldözési „feketelista” 6. helyén találjuk a közel-keleti országot, az első 10 legerősebben keresztyénüldöző ország közé az elmúlt évben iratozott fel.

Főként templomrombolásban és a megölt Jézus-követők számának növekedésében mutatkozik meg a tendencia.

2025 júniusában önmagát felrobbantó merénylő akciója következtében a damaszkuszi Mar-Elias templomban 22 hívő halt meg, 63 súlyosan megsebesült. Ez a 2024 októbere és 2025. szeptembere közötti időszakban nulla volt. A negatív képhez még hozzátartozik keresztyén iskolák bezárása is. A hatalomátvétel és Asszad eltávolítása után az iszlám törvényeket hozták vissza. A rend helyreállításáig extrém és önkényes katonai csoportok működtek.

Damaszkusz keresztyén negyedében rendszeresen megszólaltak hangosbeszélők, illetve terjedtek röplapok, amelyekben az iszlámra történő áttérésre szólították fel a lakókat. Vagy az iszlám fejpénz, a dzsizia megfizetését követelték tőlük. Ebben a helyzetben rendkívüli értéke van annak a segítségnek, amit a Hungary Helps program keretében hazánk nyújt az üldözött keresztyéneknek.

Szubszaharai övezet – az afrikai kontinens Szaharától délre fekvő területein tovább erősödött az üldözés nagyon brutális, katonai szabadcsapatok által elkövetett formája. Ez a szíriainál is durvább és kegyetlenebb. 14 olyan ország található ebben a hatalmas régióban, ahol 721 millió ember él.

Afrikából 3 ország van a 2026. évi üldözési listán az éllovasok között, maximális indexszámot produkálva: Szudán a negatív világranglista 4. helyén, Nigéria a 7. helyen, Mali a 15. helyen.

Valamennyit összeköti a hasonló jellegű üldözés, illetve az ennek feltételét jelentő bizonytalan hatalmi környezet: az állam meggyengült vagy összeomló működése, a működésképtelen intézmények, és a jogállamiság minimuma.

A keresztyéneknek semmiféle jogi eszközük nincs az önvédelemre. Az objektív körülmények számos hiányossága olyan vákuumokat nyit meg, amelyekben az felfegyverzett iszlámista milíciák ellenállás nélkül fejthetik ki tevékenységüket.

Nigériában nagyon durva a helyzet. A legnépesebb afrikai országban a legnagyobb keresztyén népesség él, 2021 óta állandóan növekvő üldözési adatokkal. Ettől kezdve főként az északi területeken 4 849 keresztyént öltek meg a Boko Haram vagy a szélsőséges fuláni etnikai csoport tagjai. Az országon belül mintegy 3,4 millió keresztyén állandó menekülésben van. Etiópiában sem kedvezőbb a helyzet, amelyik ugyan a 36. helyen áll, de a fegyverszünet nem hozott érdemi változást. Amhara és Oromia térségében 25 templomot égettek fel, romboltak le vagy fosztottak ki fegyveres csoportok.

Kína a 17. helyen áll, főként a keresztyének izolációjával, az elszigetelés gyakorlatával tűnik ki a többiek közül.

2025-ben a kormány „szabályzatot” adott ki a lelkészek online magatartásának ellenőrzése céljából. A 18 szabályt tartalmazó kiadvány azt várja el az egyházi vezetőktől, hogy támogassák a Kínai Kommunista Párt célkitűzéseit, a vallást igazítsák hozzá a szocialista társadalom igényeihez. Prédikációt csak külön engedéllyel rendelkező weboldalakon szabad közzétenni. Erősen ellenőrzik vagy meg is tiltják live videók használatát a szociális médiaalkalmazások között, a Biblia-applikációkat, vallási publikációk terjesztését erős ellenőrzés alatt tartják.

Az első tíz ország, ahol a legerősebb a keresztyénüldözés

1. Észak-Korea, 2. Szomália, 3. Jemen, 4. Szudán, 5. Eritrea, 6. Szíria, 7. Nigéria, 8. Pakisztán, 9. Líbia, 10. Irán.

Az idei 430 oldalas jelentés behatóan elemzi a szembeötlő negatív „fejlődés” mozgató rugóit, majd sorra veszi 50 ország üldözési indexe számai mögött a tényleges helyzetet, s a keresztyén sorsok, a diszkrimináció, üldözés formáit, okait.

Az idei jelentés külön érdekessége, hogy gyermekek számára (6–12 éves korcsoport) összeállítottak a kortársi érzékenyítés céljából egy játékcsomagot. Az összes fontos információt mobil alkalmazásban is elérhetik az érdeklődők. „Élő” sorozatban olvashatunk „Az üldözöttek arcképei” címen vallomásokat egy-egy nehéz helyzetben élő keresztyén nő, férfi, gyermek, család sorsáról 2025–2026-ban. Olyanokét, akik vállalják keresztyén hitüket akár a személyes háttérbe szoríttatás árán is. (Ezekből a közeljövőben közlünk néhányat).

Az ima az egyik legfőbb szolidaritási eszköz

A világindex mint minden évben, most is ad tájékoztatást arról, hogyan lehet az üldözött keresztyéneknek segíteni. Ennek 5 módja: 1. imádkozni folyamatosan értük, ebben az ingyenes imakalendárium segít, ami havonta jelenik meg az OpenDoors oldalán. 2. Adakozás, aminek konkrét céljairól szintén tájékoztat a hivatalos online lap. 3. Az aktuális levelezési akció segítségével egy-egy nehéz helyzetben élő keresztyénnek biztató, bátorító levelet küldhetünk az OpenDoors oldalon megnyitott „postafiókon” keresztül. 4. Különféle imaszolidaritási akciókat is szervezhetünk, illetve ahol ilyen akciókat szerveznek, azokba mi is bekapcsolódhatunk. Nyugat-Európa számos országában ez működik. 5. A magunk környezetében legyünk transzmissziós állomások. Gyülekezetünkben, ismeretségi körben ismertessük meg a világindex adatait, osszuk meg a fórum elérhetőségét mobilon, és más eszközön…

Dr. Békefy Lajos/Felvidék.ma