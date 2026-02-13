A magyar iskolaválasztás jegyében újabb 150 óvónő és tanító érkezik Sátoraljaújhelyre

A magyar iskolaválasztás jegyében újabb 150 óvónő és tanító érkezik – ezúttal Temesvártól Szatmárnémetiig – a Rákóczi Szövetség meghívására Sátoraljaújhelyre.

A február 13. és 15. között megvalósuló rendezvény legfontosabb célja a magyar iskolaválasztás előmozdítása mellett az óvónők és a tanítók munkájának megbecsülése, valamint kapcsolatépítésük és a továbbképzésük segítése.

Tavasszal a külhoni magyar szülők meghatározó döntés előtt állnak, hiszen ekkor dől el, melyik iskolába íratják gyermekeiket. A Rákóczi Szövetség idén is átfogó kampányt indít a külhoni területeken a magyar iskolaválasztás érdekében, amelyben az óvónőkre és a tanítókra meghatározó stratégiai partnerként tekint.

A magyar iskolaválasztási kampány végrehajtása érdekében a januári és februári hétvégék során 600 külhoni óvónőt és tanítót vár a Rákóczi Szövetség a sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborban az alábbiak időpontokban:

2026. január 23–25. – Kelet-Felvidék és Kárpátalja, 150 fő

– Kelet-Felvidék és Kárpátalja, 150 fő 2026. január 30. – február 1. – Nyugat-Felvidék és Kárpátalja, 150 fő

– Nyugat-Felvidék és Kárpátalja, 150 fő 2026. február 13–15. – Partium (Arad, Temes, Bihar, Szatmár és Szilágy megye), 150 fő

– Partium (Arad, Temes, Bihar, Szatmár és Szilágy megye), 150 fő 2026. február 27. – március 1. – Erdély, 150 fő

Február 14-én, szombaton 17 órakor a rendezvény résztvevőit köszönti Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos.

A hétvégi rendezvény programja ITT található.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma