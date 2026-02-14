Home Hitélet A Pátria rádió katolikus vallási műsorának február 15-ei előzetese
Hitélet

A Pátria rádió katolikus vallási műsorának február 15-ei előzetese

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztrációs felvétel (Fotó: pixabay)

A Pátria Rádió katolikus vallási műsora február 15-én, vasárnap 7.05 órai kezdettel jelentkezik új műsorával. A tartalomból.

Ha bűnre visz, vájjuk ki szemünket, vágjuk le kezünket? Erre kényszerít Jézus?  Nemes Attila illésházi plébános igemagyarázatát halljuk.

Dr. Fábry Kornél az Esztergom-Budapesti főegyházmegye segédpüspöke, a magyar Országos Lelkipásztori Intézet igazgatója érdekfeszítően beszél a közelgő böjtről.

 Dr. Tomka Ferenc  Találkozás a kereszténységgel. A könyv  rádiós feldolgozás sorozata  ismétlésének témája: Jézus bennünk akar élni – Szentlélek – kegyelmi élet… mit jelentenek ezek a szavak?

Szerkesztő: Ürge Tamás

Adásidő  :  2026-02-15           vasárnap 7 óra 5 perc

Ismétlés  :  2026-02-16          hétfő       13 óra 5 perc

Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

„Én akkor sem feledkezem meg rólad” – közzétették...

A Via Mariae Polgári Társulás öt országot érintő...

Február 11. – a betegek világnapja, a lourdes-i...

Kilépés vagy felfüggesztett kapcsolat?

Mindig úton a kereszt felé – a kereszttel...

A Világosság református egyházi műsor február 8-ai ajánlata

A 170-nél több életet követelő nigériai dráma a...

„Égő gyertyafényként kell jelen lennünk!”

Ipoly-menti zarándoklat Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén

Felülvizsgálják tagságukat a magyar református egyházkerületek a világszövetségben

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma