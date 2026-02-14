A Pátria rádió katolikus vallási műsorának február 15-ei előzetese

A Pátria Rádió katolikus vallási műsora február 15-én, vasárnap 7.05 órai kezdettel jelentkezik új műsorával. A tartalomból.

Ha bűnre visz, vájjuk ki szemünket, vágjuk le kezünket? Erre kényszerít Jézus? Nemes Attila illésházi plébános igemagyarázatát halljuk.

Dr. Fábry Kornél az Esztergom-Budapesti főegyházmegye segédpüspöke, a magyar Országos Lelkipásztori Intézet igazgatója érdekfeszítően beszél a közelgő böjtről.

Dr. Tomka Ferenc Találkozás a kereszténységgel. A könyv rádiós feldolgozás sorozata ismétlésének témája: Jézus bennünk akar élni – Szentlélek – kegyelmi élet… mit jelentenek ezek a szavak?

Szerkesztő: Ürge Tamás

Adásidő : 2026-02-15 vasárnap 7 óra 5 perc

Ismétlés : 2026-02-16 hétfő 13 óra 5 perc

