Sztárzsűrivel és műsorvezetőkkel kíván szép álmokat a Csukás Meserádió

Különleges meglepetéssel készül a legkisebbeknek a Csukás Meserádió a február 16-i héten. Az Esti mese – Csillagok esti mesefényben című műsorban ezúttal Magyarország egyetlen dalversenye, A Dal című zenés műsor szereplői költöznek be a gyerekszobákba: a produkció zsűritagjai és műsorvezetői öltik magukra a mesemondó szerepét, hogy kedvenc történeteikkel szenderítsék álomba a kis hallgatókat.

A tematikus hét során minden este 19 órától más-más ismerős hang csendül fel, klasszikus és kortárs mesékkel színesítve az esti rutint. Hétfőtől csütörtökig A Dal 2026 ítészei készülnek kedves történetekkel a legkisebbeknek.

A hét első napján Ferenczi György olvassa fel Mikola Péter Borcsa, a kincskereső című történetét, kedden Szandi Mátyás király udvarába kalauzolja a hallgatókat a Mátyás király és a bíró lánya című népmesével, szerdán Trap kapitány Fésűs Éva humoros Mackótréfáját adja elő, míg csütörtökön Bebe egy varázslatos székely népmesével, A pacsirta meséjével készül.

A hétvégén a műsorvezetők veszik át a stafétát: pénteken Szirota Jennifer Vlagyimir Szutyejev Jujdefáj doktor bácsi meg a kutyánk című meséjét olvassa fel, szombaton Harsányi Levente sajátos stílusában ad elő egy Lázár Ervin mesét, A nyúl, mint tolmács címmel, vasárnap pedig Rókusfalvy Lili zárja a hetet Göbölyös Attila tavaszváró történetével, A bátor hóvirág meséjével. Tartsatok a Csukás Meserádióval ezen a rendhagyó héten is, ahol a zene és a mesék világa összeér!

Csukás Meserádió – Rádió egyfejűeknek – a műsorok meghallgathatók a Csukás Meserádió oldalán, illetve iOS és Google Play áruházban letölthető applikáción keresztül is.

MTVA/Felvidék.ma