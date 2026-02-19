Home Itt és Most Az F-16-osok mellett Himars rakétarendszert is vásárol Szlovákia
Itt és Most

Az F-16-osok mellett Himars rakétarendszert is vásárol Szlovákia

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: SITA/MZV SR

A további négy F-16-os vadászgép mellett a szlovák fegyveres erők igényeinek megfelelően Himars rakétatüzérségi rendszert is vásárol Szlovákia az USA-tól. Egyelőre a tárgyalások elején tartanak, nyárra körvonalazódik a helyzet – jelentette ki újságírói kérdésre válaszolva a kormány szerdai ülése után Robert Kaliňák (Smer-SD) védelmi miniszter.

„Az amerikai kormányzat kongresszusi jóváhagyást kért az eladáshoz, ezt megkapta, a Lockheed Martin társasággal folytatott tárgyalásokba a külügyminisztérium is bekapcsolódik. Négy-öt hónap múlva érhetünk el a tárgyalások érdemi szakaszába” – mondta Kaliňák.

Úgy véli, a gazdaság helyzet ellenére sem jelent gondot a megvásárlás, a vételárat 6-8 év alatt kell kifizetni.

A további négy F-16-os vadászgép megvásárlásáról Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tárgyalt, aki vasárnap (február 15.) Robert Fico (Smer-SD) kormányfővel is találkozott.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Az ingatlanárak lassuló növekedése őrizheti meg a lakhatás...

Richard Raši október 24-re hirdeti ki az összevont...

Nyugaton és délen 15 centiméternyi hó hullhat

Danko az ukrán nagykövet bekéretését követeli a kormánytól

Tavaszi regionális gazdatalálkozók kilenc helyszínen a Felvidéken

Fico szerint „politikai okokból” nem érkezik orosz kőolaj...

Leállítja a Slovnaft a gázolaj ukrajnai exportját, csakis...

Az állami szervek szisztematikusan ellenőrzik majd a civil...

Március 2-án indul az újabb lakossági államkötvény-kibocsátás

Csökken az egy és a három évre lekötött...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma