Az F-16-osok mellett Himars rakétarendszert is vásárol Szlovákia

A további négy F-16-os vadászgép mellett a szlovák fegyveres erők igényeinek megfelelően Himars rakétatüzérségi rendszert is vásárol Szlovákia az USA-tól. Egyelőre a tárgyalások elején tartanak, nyárra körvonalazódik a helyzet – jelentette ki újságírói kérdésre válaszolva a kormány szerdai ülése után Robert Kaliňák (Smer-SD) védelmi miniszter.

„Az amerikai kormányzat kongresszusi jóváhagyást kért az eladáshoz, ezt megkapta, a Lockheed Martin társasággal folytatott tárgyalásokba a külügyminisztérium is bekapcsolódik. Négy-öt hónap múlva érhetünk el a tárgyalások érdemi szakaszába” – mondta Kaliňák.

Úgy véli, a gazdaság helyzet ellenére sem jelent gondot a megvásárlás, a vételárat 6-8 év alatt kell kifizetni.

A további négy F-16-os vadászgép megvásárlásáról Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tárgyalt, aki vasárnap (február 15.) Robert Fico (Smer-SD) kormányfővel is találkozott.

