Folyami Polgárnaszád Dunaszerdahelyen – fókuszban a közösségi összefogás és a nemzeti értékek

Február 20-án este Dunaszerdahely adott otthont a Folyami Polgárnaszád elnevezésű rendezvénynek, amelyet a Civil Összefogás Fórum és a Szövetség a Közös Célokért társulás közösen hívott életre. A dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ nagytermében megrendezett esemény a közösségi összetartozás és a nemzeti értékek melletti kiállás jegyében zajlott, amelynek csúcspontját a Kormorán nagyszabású koncertje jelentette.

A 18 órakor kezdődő esten a zene és a közéleti gondolatok egymást erősítve teremtettek ünnepi hangulatot, a szervezők pedig egy olyan találkozási pontot hoztak létre, amely egyszerre szólt a kulturális élményről és a közösségi felelősségvállalásról.

A rendezvény során lehetőség nyílt a 2025 tavaszán tűzvészben megrongálódott pozsonyeperjesi Szent Péter és Pál-templom felújításának támogatására is. A helyreállítás addigra már megkezdődött, ugyanakkor a teljes rekonstrukcióhoz további összefogásra és anyagi forrásokra volt szükség. Az adományozás önkéntes alapon, tetszőleges összeggel történt, lehetőséget teremtve a résztvevők számára, hogy hozzájáruljanak a közösség számára fontos egyházi épület újjáépítéséhez.

A rendezvény kezdetén Heizler Norbert, a Civil Összefogás Fórum és a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) szervezési igazgatója köszöntötte a jelenlévőket.

Köszöntőjében felidézte, hogy

az őszi hónapokban közel harminc magyarországi helyszínen jártak, azzal a céllal, hogy – megfogalmazása szerint – a tényeket és a „valós beszédet” vigyék el az emberekhez a félrevezető információk korában.

Kiemelte,

dunaszerdahelyi látogatásuk célja az volt, hogy a közönséggel együtt örüljenek és feltöltődjenek, amelyben partnerük volt a Kormorán zenekar is.

Hangsúlyozta: meggyőződésük, hogy a közösség ereje a családok összetartó erejében, a hazaszeretetben és a keresztény értékrendben gyökerezik, s az est alkalmat teremt arra is, hogy a jelenlévők közösen gondolkodjanak jövőjükről, alapvető értékeikről és azok továbbadásának felelősségéről a következő nemzedékek számára.

Hájos Zoltán, Dunaszerdahely város polgármestere köszöntőjében üdvözölte a megjelent vendégeket, és megköszönte a szervezők munkáját, amely lehetővé tette, hogy a Kormorán ismét a város közönsége előtt léphessen fel.

Mint elmondta,

a zenekar visszatérése külön öröm a helyiek számára, hiszen fellépéseik mindig maradandó élményt jelentettek Dunaszerdahelyen és a Felvidéken egyaránt.

Úgy fogalmazott, a Kormorán által képviselt zenei világ és kulturális értékrend képes megerősíteni a hallgatóságot magyarságában és hitében.

Zárásként arra biztatta a jelenlévőket, hogy

hallgassák meg az est további felszólalóit, majd közösen örüljenek a koncertnek.

Ezt követően Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke szólt a résztvevőkhöz, üdvözölve a jelenlévőket és méltatva a rendezvény közösségépítő szerepét.

A Magyar Szövetség elnöke beszédében a „DAC városához” kötődő egészséges dac és ellenállás fontosságát emelte ki, hangsúlyozva, hogy

a felvidéki magyar közösségnek meg kellett erősítenie saját „közösségi immunrendszerét”.

Kiemelte a civil összefogás szerepét, és megköszönte a szervezők közösségépítő munkáját, amely – mint fogalmazott – a nemzeti szolgálatot erősítette.

Hangsúlyozta

a nemzeti összetartozás jelentőségét, valamint a nagyböjti időszak lelki üzenetét, hozzátéve: magyar magyarnak partnere kellett legyen.

Végezetül aláhúzta az adakozás fontosságát, rámutatva, hogy nemcsak a templom falait, hanem a közösség lelki erejét is újjá kellett építeni.

Az est folytatásában beszédet mondott Somogyi Alfréd, a Szövetség a Közös Célokért társulás elnöke, aki a közösségi együttműködés fontosságát és a felvidéki magyarság összefogásának erejét emelte ki.

Kijelentette, hogy a felvidéki magyarság mindaddig nem érezheti magát teljes jogú közösségnek, amíg történelmi sérelmei nincsenek erkölcsileg rendezve, s határozottan megkérdőjelezte a Beneš-dekrétumok magyarságot sújtó rendelkezéseinek jogosságát.

Mint fogalmazott, a hallgatás és a megfélemlítettség állapotából ki kellett lépni, és büszkén kellett megvallani magyarságunkat és keresztény hitünket.

Aláhúzta: február 27-én, a lakosságcsere 80. évfordulóján fekete szalag viselésével kell emlékezni az elűzöttekre, kifejezve, hogy „nem felejtünk”, és megerősítve a szülőföldön való megmaradás melletti elköteleződést (a beszéd teljes terjedelmében ITT olvasható).

Őt követően ifj. Lomnici Zoltán, a Civil Összefogás Fórum (CÖF) és a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) szóvivője szólt a jelenlévőkhöz, aki felszólalásában a nemzeti összetartozás és a polgári felelősségvállalás jelentőségére helyezte a hangsúlyt.

Beszédében Dunaszerdahelyhez és a DAC-hoz kapcsolódva a „Nélküled” dalszövegének üzenetét állította középpontba, rámutatva arra, hogy a dal – mint fogalmazott – több egyszerű szólamnál, a magyar összetartozás kifejeződése.

Hangsúlyozta, hogy

a trianoni időszakot követően a nemzet számos történelmi eseményt „nélkületek, de mégis veletek” élt meg, mások mellett 1956-ot, a rendszerváltoztatást, Nagy Imre újratemetését, az első polgári kormány megalakulását stb.

Kiemelte továbbá a 2009-es virágvasárnap jelentőségét a Hősök terén, valamint hangsúlyozta a nemzetpolitikai kibontakozás pilléreit, köztük a kölcsönös támogatást, a Bethlen Alapot, az állampolgárságot és a szavazati jogot, illetve az utóbbi évek gazdaságfejlesztési törekvéseit.

Megjegyezte, hogy a nemzetpolitika kormányzati szinten is közös erőfeszítések eredménye, és tisztelettel emelte ki az ebben részt vevők munkáját, ugyanakkor rámutatott az általa kedvezőtlennek tartott politikai alternatívákra.

Hangsúlyozta

a Beneš-dekrétumok és a jelenlegi geopolitikai helyzet jelentette kihívásokat, valamint azt, hogy – mint fogalmazott – a nemzeti oldal ellenfelei a közösségi médiában túlmutató, súlyos követeléseket fogalmaznak meg.

Aláhúzta: nem szeretnék elveszíteni az eddig elért közjogi vívmányokat, és együtt kívánnak győzelmet aratni április 12-én, illetve együtt menetelni március 15-én Budapesten.

Beszéde végén hangsúlyozta

az összetartozás, az identitás és a kulturális autonómia fontosságát, kérve, hogy az imádságos időszakban gondoljanak rájuk is, mert – mint fogalmazott – ez a közös út a „magyar passió”, amelyen végig kell menni.

Az est fénypontját a legendás Kormorán zenekar nagyszabású koncertje jelentette, amely méltó koronájaként zárta a közösségi gondolatokkal és ünnepi köszöntőkkel átszőtt programot.

A zenekar Magyarországon elsőként ötvözte a folk és a rock műfaját, ezzel új zenei irányzatot teremtve, és fennállása során több mint 140 albumot jelentetett meg. Rendszeresen koncertezik a Kárpát-medence magyarlakta régióiban, de Európa számos országában, sőt a tengerentúlon is felléptek.

Az este lehetőséget adott arra, hogy a jelenlévők közösen gondolkodjanak arról, merre tartanak, mi számít igazán fontosnak számukra, és miként őrizhetik meg értékeiket a következő nemzedékek számára is. A szervezők hisznek abban, hogy közösségünk ereje a családjainkban, a hazaszeretetben és a keresztény értékekben gyökerezik.

BN/Felvidék.ma