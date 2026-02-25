Nem mondunk le arról, ami megmaradt!

„Nem vagyok háborús bűnös, és nem akarok másodrangú állampolgár lenni a szülőföldemen” – hangzott el egy közösségi esten múlt hét péntekén, Dunaszerdahelyen, több száz ember előtt.

A mondatot Somogyi Alfréd, a Szövetség a Közös Célokért elnöke, református lelkész és teológiai tanár mondta ki. Olyan ember, aki nemcsak közéleti szereplő, hanem lelki vezető is. Aki tudja: vannak pillanatok, amikor a hallgatás már nem óvatosság, hanem erkölcsi kudarc.

Február 27-én a felvidéki magyar közösséget egy egyszerű gesztusra hívja: fekete szalag viselésére. Nem zajos tüntetésre, nem látványos vonulásra, hanem egy csendes jelzésre, ami mögött nyolcvan évnyi, a veszteségekből és a hiányból fakadó gyász áll.

A nap, amikor százezrek sorsa pecsételődött meg

1945. február 27-én írták alá Budapesten a csehszlovák–magyar lakosságcsere-egyezményt. A dokumentum jogi alapot teremtett arra, hogy a felvidéki magyar közösség jelentős részét kitelepítsék. A következő években több mint 30 ezer „anyás” magyart űztek el, 58 ezret deportáltak Csehországba, 89 ezret telepítettek ki Magyarországra. Ezzel összesen mintegy 200 ezer ember hagyta el kényszerből otthonát. Tanítók, gazdák, vállalkozók, értelmiségiek, közösségszervezők. Olyan emberek, akik továbbadhatták volna a tudást, a kapcsolataikat, az önbizalmat. Hiányuk ma is fájó és tapasztalható a településeink szerkezetében, az intézményeink erejében, a közéleti utánpótlásban.

Ami utánuk maradt

Maradt utánuk szabad prédaként 160 ezer hold föld és mintegy 15 700 ház. És maradt utánuk számtalan üres templompad, üres iskola, kongó közösségi terek. Somogyi a beszédében nem statisztikaként mondta el ezeket, hanem veszteségként utalt rájuk, amikor úgy fogalmazott: „Ők hiányoznak. A családjainkból. A falvainkból. A közösségünkből.” Fontos kiemelni, nem véletlenszerűen válogatták ki az áldozatokat. A kitelepítések nem pusztán tömegesek voltak, hanem célzottak is.

Elsősorban azokat vitték el, akik gazdaságilag erősek voltak, földdel, házzal, vállalkozással rendelkeztek, tanítók, lelkészek, jegyzők, gazdák, iparosok voltak, akik közösséget szerveztek, véleményt formáltak, tartást adtak a falvaknak és városoknak. A legöntudatosabb, legtehetősebb, legműveltebb rétegeket szakították ki. Ez nem mellékhatás volt, hanem következetes stratégia.

Nem politikai beszéd – lelkiismereti felhívás

Somogyi bár szónokként állt a színpadra, önmagát meg nem tagadva, gyakorló lelkészként beszélt. Ez magyarázza a sok bibliai és irodalmi utalást beszédében. Amikor Jézust idézte – „ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani” –, nem retorikai elem volt, hanem üzenet a ma élőknek arról, hogy a hallgatás erkölcsi kérdés. Üzenet az itt maradottaknak, a meg nem alkuvóknak, a túlélőknek, az utódoknak, hogy a megfélemlítettségből ki kell lépni és a másodrendűség érzését nem szabad elfogadni. Az identitásunkat nem mentegetni kell, hanem vállalni. Mert ahogy fogalmazott: „Nincs és nem lehet ‘futottak még’ kategória egy jogállamban” – és ez nem pártpolitikai állítás. Ez hitbeli és erkölcsi állásfoglalás.

Egy apró jel, nagy jelentéssel

A fekete szalag nem látványos, nem hangos, nem provokatív. Éppen ezért erős. A gyász, az emlékezés és az ellenállás csendes jele. Annak kimondása, hogy tudjuk, mit vettek el tőlünk – és nem mondunk le arról, ami maradt.

Amikor a hiány politikai következménnyé válik

Somogyi beszédében egy megrázó összefüggésre is felhívta a figyelmet. Ha az elüldözött 270 ezer felvidéki magyar közül mára csak a fele – mintegy 135 ezer ember – itt maradhatott volna, akkor az elmúlt másfél évtized minden választásán elértük volna az 5 százalékos parlamenti küszöböt. Nem lenne kérdés a magyar képviselet. Nem lenne politikai láthatatlanság, évek óta tartó parlamenten kívüliség. A történelmi veszteség ma politikai hiányként tér vissza.

Civil kurázsi, nem kampány

A kezdeményezés tudatosan nem politikai akció. Nem párt hívta életre és nem kampányidőszakban történik. Nincs hatalmi célja, „csupán” egy civil összefogás. Olyan, amelyben mindenki részt vehet: diák, tanár, szülő, lelkipásztor, vállalkozó, nyugdíjas. „Vége annak az időszaknak, amikor másoktól vártuk az ügyeink megoldását” – fogalmazott Somogyi. Ez az üzenet különösen erős egy olyan közösségben, amely hosszú ideig megszokta: majd mások intézik. Most nekünk kell.

Duray szellemi öröksége a háttérben

A Szövetség a Közös Célokért alapítói között ott volt Duray Miklós is. Somogyi beszédében nem hangsúlyozta túl ezt. Nem épített kultuszt, de az örökség ott volt a háttérben: a következetesség, a határozott kiállás, az intézményes gondolkodás.

Mi forog most kockán?

Nem csak a múlt. Hanem az önbecsülésünk. Hogy képesek vagyunk-e közösen kimondani: a történetünk igenis számít. A veszteségeink számítanak. A jelenlétünk számít. Hogy nem csupán túlélni akarunk, hanem méltósággal élni. Egy fekete szalag nem old meg mindent. De elindít valamit. Bennünk. A kérdés most az, hogy tanulunk-e abból, ami történt és hogy megértjük-e végre: nem véletlenül vagyunk kevesebben, gyengébbek, szétszórtabbak, hanem egy tudatosan előidézett állapot következményeként.

Addig pedig nem lehet továbblépni, amíg nem látjuk tisztán, mi történt velünk. Amíg nem nevezzük nevén: az elődeink ellen elkövetett kitelepítések, vagyonelkobzások és jogfosztások nem „történelmi túlkapások” voltak, hanem emberiesség elleni bűncselekmények.

Február 27. – a fekete szalag kitűzésének a napja

Somogyi Alfréd beszédében, felhívásában nem parancsolt, nem követelt, egyszerűen csak kért. Egy lelkész kér. Egy közösségi ember kér. Egy felvidéki magyar kér. Bennünket, hogy egy napra álljunk meg. Emlékezzünk. Vállaljuk, ami velünk történt. Mutassuk meg, hogy nem felejtünk, és nem törtünk meg. És nem a múlt miatt, hanem a jövőnkért. A felvidéki magyar jövőért. Mert aki emlékezik, az nem tűnik el csendben. És aki cselekszik, az nem marad egyedül. Mert a fekete szalag nem csak gyász. Ellenállás is. Emlékeztető arra, hogy tudjuk, mit vettek el tőlünk – és hogy nem mondunk le arról, ami megmaradt: a méltóságunkról.

***

Kérjük olvasóinkat, hogy február 27-én tűzzék ki a fekete szalagot, és ha tehetik, készítsenek róla fényképet. Osszák meg a képet a Szövetség a Közös Célokért Facebook-oldalán, hogy együtt tegyük láthatóvá: emlékezünk, összetartozunk, és nem felejtünk. Minden egyes szalag, minden egyes kép azt üzeni: nem vagyunk egyedül.

Szalai Erika/Felvidék.ma