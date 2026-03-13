Macron hangsúlyozta, hogy betartják a 90 milliárd eurós uniós támogatásra tett ígéretet

Az Európai Unió által Ukrajnának ígért 90 milliárd eurós támogatás folyósítása mellett állt ki a francia államfő pénteken.

„Decemberben (…) 90 milliárd eurós hitelről döntöttünk. Ez az elkötelezettség teljesülni fog, és ezt itt most erővel és egyértelműen kijelentem” – fogalmazott a köztársasági elnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a hivatalában közösen tartott sajtótájékoztatóján.

Minden nemzetnek az a kötelessége, hogy betartsa a decemberben tett ígéreteket és politikai kötelezettségvállalásokat, a nézeteltérések ellenére is – mondta, arra utalva, hogy a magyar kormány közölte: mindaddig blokkolja a hitelfelvételt, amíg Ukrajna nem nyitja meg újra a Barátság kőolajvezetéket a Magyarországra irányuló orosz olajszállítmányok előtt. Az ukrán hatóságok korábban közölték, hogy az olajvezetéket orosz támadás rongálta meg.

„Be kell tartanunk a szavunkat. A 90 milliárd eurós hitelt teljesíteni kell a decemberben meghatározott feltételek szerint, a Barátságot a lehető leggyorsabban meg kell javítani, és teljes átláthatóságot kell biztosítani a kedélyek megnyugtatására”

– tette hozzá a francia elnök.

Oroszország „téved”, ha azt hiszi, hogy a közel-keleti konfliktus miatt „megnyugvásra” számíthat. „Semmi nem fordíthatja el a figyelmünket Ukrajnától.” „Ma talán Oroszország azt hiszi, hogy az iráni háború miatt fellégezhet. Téved” – mondta.

A kőolajár emelkedése semmilyen körülmények között nem vezethet az Oroszország elleni szankciós politika felülvizsgálatához, ez a G7 álláspontja

– jelentette ki Emmanuel Macron.

Korábban az Egyesült Államok, a G7 tagjaként engedélyezte a március 12-éig hajókra berakodott orosz olaj kiszállítását és értékesítését április 11-éig, mivel a nyersolaj ára folyamatosan emelkedik, amióta szövetségesével, Izraellel megtámadta Iránt.

A francia elnök közölte, hogy

az amerikai döntés „kivételes és korlátozott módon” született, és „nem írja felül tartósan és széleskörűen azokat a szankciókat, amelyekről az amerikaiak maguk döntöttek a G7 keretében”.

Volodimir Zelenszkij ezzel szemben azt mondta, hogy az amerikai döntés „Oroszország pozíciójának megerősödéséhez” vezet, és „biztosan nem járul hozzá a békéhez”.

A szankciók enyhítése körülbelül 10 milliárd dollár bevételt eredményezhet Oroszországnak, amelyet drónokra és egyéb fegyverekre költ. „Ezeket a drónokat Ukrajnában használják, de használni fogják Moszkva szövetségese, Irán szomszédai ellen is, és a térségben jelen lévő nyugatiak ellen is” – mondta az ukrán elnök.

„A szankciók feloldása, csak azért, hogy később még több drónnal támadjanak, véleményem szerint nem helyes döntés”

– tette hozzá.

Az ukrán elnök 12. alkalommal látogatott Párizsba az Ukrajna ellen több mint négy évvel ezelőtt indított orosz agresszió kezdete óta, és először, amióta az Egyesült Államok és Izrael február 28-án megtámadta Iránt.

