A rendezés lehetőségéről is tárgyalt Lavrov és Rubio Manilában

Az ukrajnai rendezés lehetőségéről is tárgyalt Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter Manilában – közölte csütörtökön az orosz külügyi tárca.

Az orosz fél által kiadott tájékoztatás értelmében a felek a kétoldalú és a nemzetközi kérdések széles köréről a legutóbbi legfelső szintű kapcsolatfelvétel folytatásaként folytattak részletes véleménycserét.

Az ukrajnai helyzet megvitatása során Lavrov tájékoztatta amerikai hivatali partnerét a harci érintkezési vonal mentén kialakult tényleges helyzetről.

Hangsúlyozta, hogy

elfogadhatatlan a „kijevi rezsim” további fegyverzése, valamint az európai országok „általánosan destabilizáló politikája”, amely eddig is arra törekedett, hogy „stratégiai vereséget” mérjen Oroszországra.

Az orosz tárcavezető megerősítette az orosz fél készségét a konfliktus politikai-diplomáciai eszközökkel való rendezésére, valamint elkötelezettségét azon javaslatok iránt, amelyeket az amerikai fél terjesztett elő a Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök anchorage-i találkozóján, és amelyekkel az orosz vezető egyetértett.

Szóba kerültek más regionális és nemzetközi kérdések is, a többi között a Perzsa-öbölben kialakult helyzet is.

Lavrov és Rubio üdvözölte a Roszkoszmosz orosz állami vállalat és az amerikai űrhajózási hivatal (NASA) közötti kapcsolatok teljes körű újrafelvételét, valamint síkra szállt a parlamentközi cserelátogatások és a kulturális kapcsolatok fejlesztése mellett.

A felek kitértek az orosz és az amerikai diplomáciai képviseletek működési feltételeinek normalizálására is.

A két miniszter megállapodott a tárcaközi kapcsolatok folytatásáról, egyebek között nemzetközi szervezetek keretében.

A találkozó, amelyet Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) manilai külügyminiszteri találkozója alkalmából, amerikai kezdeményezésre jött létre, 35 percig tartott.

MTI/Felvidék.ma