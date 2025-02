Európában senki sem akarja, hogy az ukrajnai háború folytatódjon, a békét az agresszorral szemben azonban csak erővel lehet megnyerni – jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben hétfőn.

Az Európai Unió Külügyek Tanácsának brüsszeli ülését követően Kaja Kallas hangsúlyozta: Európa és Ukrajna egyaránt békét akar, ez – mint kiemelte – teljesen egyértelmű.

„Eléréséhez nagyon erőseknek kell lennünk az agresszorral szemben” – fogalmazott.

Közölte, Európa és az Egyesült Államok a múlthoz hasonlóan képes lesz megoldani a nézeteltéréseit, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok bizonyos megjegyzései aggodalomra adnak okot.

Noha „korábban is voltak nézeteltéréseink, ezeket mindig sikerült rendeznünk. Most is erre számítunk. Ne hajítsunk ki az ablakon semmi olyat, ami eddig jól működött” – fogalmazott az uniós főképviselő.

MTI/Felvidék.ma