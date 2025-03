Orbán Balázs: Európa jövőjéről nem lehet az európai emberek nélkül döntéseket hozni

Európa jövőjéről nem lehet az európai emberek nélkül, a fejük felett, egy globalista, liberális ideológia mentén döntéseket hozni – jelentette ki Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Pozsonyban, ahol részt vett az Istropolis Summit nevet viselő, Közép-Európa jövőjét formáló nemzetközi konferencián pénteken.

Az MCC pozsonyi konferenciájáról szólva Orbán Balázs rámutatott: a mostani nem csak egy közép-európai találkozó, hiszen Európa távolabbi pontjairól és Amerikából is érkeztek előadók oda, ami jól mutatja a konnektivitás alapú magyar megközelítés életképességét, amely arra épül, hogy Magyarország nem ellenfeleket, hanem barátokat keres a politikában.

Kijelentette: Magyarországnak van stratégiai együttműködése az Egyesült Államokkal, Kínával, és a háború ellenére fenntartotta a pragmatikus együttműködést Oroszországgal is. Hozzátette: ha Európa jól csinálná, akkor Európának is stratégiai együttműködést kellene kialakítania a világ nagyhatalmi központjaival, ezzel szemben a brüsszeli buborékban élő vezetők elszigetelődtek, és ott rossz döntések születnek. Kifejtette: rossz döntések születnek a háború ügyében, a migráció ügyében, a versenyképesség és a zöldátmenet ügyében is.

„Itt az ideje, hogy a brüsszeli intézmények helyett a nemzetállamok, az európai nemzetállamok vezetői vegyék át az európai együttműködésnek az irányítását, és így változtassanak az eddig kudarcot vallott stratégiákon”

– hangsúlyozta Orbán Balázs. Hozzáfűzte: ebben a magyar megközelítés hasznos lehet, és a mostani tanácskozás jó alkalom a nemzetközi szinten is működőképes nemzeti-konzervatív alapokon álló együttműködési pontok áttekintésére. A miniszterelnök politikai igazgatója rámutatott: bár a konferencia résztvevőinek nagy része sok mindent másképpen lát, azonban egy dolgot azonosan: azt, hogy a jövőjükről hozott döntésekben az európai emberek szavát meg kell hallani.

Hozzátette: a megoldás az, hogy az európai emberek szavát meg kell hallani, s ebben Magyarország példát mutat.

Elmondta: Magyarországon a migráció és a genderkérdés kapcsán is megkérdezték az embereket, és most a következő fontos, az európai kontinens sorsát befolyásoló kérdésben, Ukrajna európai uniós csatlakozása ügyében is először Magyarországon mondhatják el a véleményüket az európaiak.

Megjegyezte: remélhetőleg egyre több országban kerül majd sor arra, hogy ilyen kulcsfontosságú kérdésekben kikérik az emberek véleményét, és a kormányok figyelembe is veszik majd azt. Utóbbi folyamat időtartamával kapcsolatban hozzátette: Európán jelenleg több tekintetben is nagyon nagy a nyomás. A háborút a Nyugat elvesztette, Ukrajna jövőbeli finanszírozását tekintve óriási problémák vannak, több százezren jönnek be illegálisan az Európai Unió területére, és a legfontosabb gazdasági mutatók alapján is rosszul teljesít az európai gazdaság, tehát szorít az idő, és minél hamarabb cselekedni kell – húzta alá Orbán Balázs.

MTI/Felvidék.ma