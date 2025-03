Továbbra is Rákóczi Anna a csehországi magyar szövetség elnöke

Rákóczi Anna maradt a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének (CSMMSZ) elnöke; szombaton választották újra az egyetlen országos csehországi magyar szervezet tisztújító közgyűlésén Prágában.

Rákóczi Anna 2006 óta tölti be az országos elnöki tisztséget, amelyért a szombati közgyűlésen más jelölt nem indult. A magyar szövetség új országos alelnökévé Bálint Zoltánt, a prágai helyi egyesület vezetőségi tagját választották meg.

Tevékenységében a CSMMSZ változatlanul kiemelt figyelmet fordít a Csehországban élő magyarok nemzeti önazonosságának megerősítésére, valamint a magyar kulturális hagyományok megőrzésére és ápolására

– hangsúlyozták a közgyűlésen felszólalók.

Jégh Izabella, a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség, a Csemadok pozsonyi választmányának elnöke a Csemadok szlovákiai országos vezetősége nevében üdvözölte a csehországi testvérszervezetet, és további sikeres munkát kívánt a CSMMSZ-nek.

Rákóczi Anna az utóbbi háromévi tevékenységét ismertetve azt mondta, hogy az alapszervezetek rendkívül nagy hangsúlyt fektetnek az évente megtartott magyar kulturális napokra, mert ezekkel a cseh közönséget is meg tudják szólítani. Sikeresek és népszerűek a több helyi egyesület által már rendszeresen megrendezett magyar bálok is, amelyek iránt a cseh lakosság is növekvő érdeklődést mutat.

A magyar szövetség vezetője köszönetet mondott a cseh és a magyar államnak, hogy támogatásukkal jelentősen segítik az önkéntes társadalmi és kulturális szervezet működését. Nagyon jónak minősítette az együttműködést a prágai magyar nagykövetséggel és a Liszt Intézettel.

Az elnök kedvező fejleménynek nevezte, hogy a magyar szövetségnek az utóbbi években sikerült szorosabb együttműködést kialakítania a Prágában és Brünnben működő magyar diákklubokkal, az Ady Endre Diákkörrel és a Kazinczy Ferenc Diákklubbal. Mindkét közösség tagságát szlovákiai magyar fiatalok teszik ki.

A CSMMSZ 1990-ben alakult meg, és a mintegy 11 ezer főt számláló csehországi magyarság legnagyobb és legbefolyásosabb szervezete.

Jelenleg hét helyi egyesületben – Brünn, Karlovy Vary, Lovosice, Pilsen, Prága, Ostrava, Teplice – fejti ki tevékenységét.

A tagok száma az utóbbi években mérsékelten csökkenő tendenciát mutat, s jelenleg mintegy 400-450 körül mozog. A magyar szövetség adja ki az évente hat alkalommal ezer példányban megjelenő, Prágai Tükör című közéleti és kulturális folyóiratot, amely az egyetlen országos magyar nyelvű újság Csehországban.

A Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége képviselve van a cseh kormány mellett működő nemzeti kisebbségi tanácsban, valamint a kulturális és az oktatási tárca kisebbségekkel foglalkozó szakbizottságában.

A CSMMSZ részt vesz a Magyar Diaszpóra Tanács munkájában, és tagja a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének.

MTI/Felvidék.ma