A tranzakciós adó részleges eltörlését javasolja az SNS

A kormánypárti SNS vagy a most zajló, vagy a következő parlamenti ülésen javasolni fogja a tranzakciós adó részleges eltörlését, így az nem vonatkozna az egyéni vállalkozókra és az évi 100 ezer eurónál kisebb forgalmat bonyolító cégekre. A módosítás félévtől léphetne életbe – jelentette be szerdán Andrej Danko pártelnök, hozzátéve, hogy már tárgyalt erről a pénzügyminiszterrel, és egyeztetni kíván a kormánypártok elnökeivel is.

Az egyéni vállalkozókra június 30-tól, a tavaly 100 ezer eurónál kisebb forgalmat bonyolító cégekre július 30-tól vonatkozna a módosítás. „Az ellenzék által javasolt teljes eltörlés felelőtlenség lenne a költségvetési kiadások szempontjából, melyekkel számol a pénzügyminiszter” – mondta sajtótájékoztatóján az SNS elnöke.

A nagyobb cégek tranzakciós adójáról Danko szerint további egyeztetésekre van szükség.

„Időt akarunk adni a pénzügyminiszternek, hogy kiszűrje a tranzakciós adó hibáit, legyen szó technikai vagy beállítási hibákról” – részletezte Danko, és nem zárta ki egy munkacsoport létrehozását.

Kiemelte, hogy a pénzügyminiszter pozitívan viszonyul az egyéni vállalkozók ügyéhez, a kis cégekről pedig még egyeztetnek.

„De az SNS akkor is beterjeszti a módosítást, még a mostani ülésen, vagy májusban, ha a pénzügyminiszter nem fogja támogatni.

Az SNS ragaszkodik az egyéni vállalkozók és az évi 100 ezer eurónál kisebb forgalmat bonyolító cégek tranzakciós adójának eltörléséhez” – szögezte le Danko.

TASR/Felvidék.ma