Ma rajtol az U21-es Európa-bajnokság – Dunaszerdahely is főszerepben

Június 11-én, szerdán kezdetét veszi a 21 éven aluli labdarúgók Európa-bajnoksága, amelyet az idei esztendőben Szlovákia rendez meg. A kontinens egyik legrangosabb utánpótlástornájának mérkőzéseit nyolc városban bonyolítják le – köztük Dunaszerdahelyen is, ahol a MOL Aréna négy találkozónak ad otthont, köztük egy negyeddöntőnek. A nyitómérkőzést Pozsonyban rendezik, ahol a házigazda Szlovákia a spanyol válogatott ellen lép pályára.

A 25. alkalommal megrendezett U21-es Eb-t a 2002. január 1-je után született játékosok számára írták ki. A címvédő Anglia, míg a sorsolás eredményeként a szlovák válogatott az „A” csoportba került, ahol olyan patinás ellenfelekkel mérkőzik meg, mint Spanyolország, Olaszország és Románia. A hazai csapat a csoportkört Pozsonyban és Nagyszombatban játssza le.

A tornán részt vevő 16 csapat a nyolc helyszínen – Pozsony, Nagyszombat, Dunaszerdahely, Nyitra, Trencsén, Zsolna, Kassa és Eperjes – mérkőzik meg az Európa legjobbjának járó címért.

Szlovákia 2000 után másodszor ad otthont a tornának, de akkor még csak nyolc válogatott szerepelt a mezőnyben.

Dunaszerdahely a „B” csoport középpontjában

Dunaszerdahely a torna egyik kiemelt helyszíneként a „B” csoport küzdelmeinek központja lesz. A MOL Arénában három csoportmérkőzésre és egy negyeddöntőre kerül sor.

A cseh válogatott gyakorlatilag „hazai pályán” szerepelhet Dunaszerdahelyen, hiszen mindhárom mérkőzését a városban játssza majd.

A sportesemény várhatóan jelentős idegenforgalmi és gazdasági hatást is gyakorol majd a régióra, hiszen a külföldi szurkolók és a nemzetközi média figyelme új lehetőségeket nyithat a város előtt.

A szervezők, a rendőrség és az önkormányzat is nagy erőkkel készülnek az eseményre: új rendőrautókat és testkamerákat is bevetnek, amelyeket a napi szolgálat során is használni fognak.

Fokozott biztonsági intézkedések

A torna megnyitója kapcsán Pozsonyban már a mai napon közlekedési korlátozások lépnek életbe: a Bajkál, a Príkopová, a Viktor Tegelhoff és a Kalinčiak utcák 15 órától teljesen le lesznek zárva.

A rendőrség betonakadályokat helyez el a forgalmas pontokon, a stadion környékén pedig naponta száz rendőr teljesít szolgálatot, külföldi kollégákkal kiegészítve.

A szurkolók figyelmét felhívták arra, hogy bizonyos tárgyakat tilos a stadionba bevinni – így például fegyvereket, tűzijátékot, üvegeket, konzervdobozt, megafont, nagyméretű zászlókat vagy A4-esnél nagyobb hátizsákot. A rendezők arra kérik a nézőket, hogy időben érkezzenek a mérkőzésekre.

A MOL Arénában rendezett mérkőzések a torna során:

Június 12. – Csehország–Anglia

Június 15. – Csehország–Németország

Június 18. – Csehország–Szlovénia

Június 22. – Negyeddöntő (párosítás csak a csoportküzdelmek befejeztével)

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma