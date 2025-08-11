Rekordközeli júniust zártak a szlovákiai szálláshelyek

2025 júniusában több mint 606 ezer vendég szállt meg Szlovákia turisztikai szálláshelyein, ami 9,4 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakának adatát – derül ki a Szlovák Statisztikai Hivatal (ŠÚ SR) közléséből. Ez volt a koronavírus-járvány kitörése óta a legsikeresebb június, a szállásadók csupán 3600 vendéggel (0,6 százalékkal) maradtak el a 2019. júniusi rekordtól.

A vendégek az idei júniusban 8,4 százalékkal több éjszakát töltöttek el a hotelekben és panziókban, mint egy évvel korábban, a vendégéjszakák száma megközelítette az 1,5 milliót. Az átlagos tartózkodási idő 2,4 éjszaka volt.

A szálláshelyek vendégeinek szerkezetében továbbra is a hazai turisták adták a többséget: 373 ezer fő, azaz közel kétharmados arány. Ez 6 százalékos éves növekedést jelent, sőt a belföldi vendégek száma 1,9 százalékkal még a járvány előtti, rekordnak számító 2019. júniusi adatot is meghaladta. A külföldi vendégforgalom csaknem 16 százalékkal nőtt, számuk megközelítette a 233 ezret. A 2019-es csúcshoz képest már mindössze 4 százalékkal maradtak el.

Minden régióban növekedés

Regionális bontásban mind a nyolc megye sikeres hónapot zárt: a látogatószám mindenütt nőtt, öt megyében pedig a történelem legjobb júniusi eredménye született. A növekedés mértéke a Nyitrai kerület 3,4 százalékától a Besztercebányai kerület 13,7 százalékáig terjedt. Kiemelkedő, két számjegyű bővülést mértek még a Pozsonyi, a Zsolnai és az Eperjesi kerületben is.

A vendégforgalom élén továbbra is a hagyományosan legnépszerűbb régiók álltak.

Az első helyen a Pozsonyi kerület végzett közel 149 ezer vendéggel, ezt követte a Zsolnai kerület több mint 119 ezer, majd az Eperjesi kerület 102 ezer látogatóval. Együttesen e három megye adta az ország teljes vendégforgalmának több mint 61 százalékát. A hazai turisták főként a hegyvidéki térségeket keresték: a Zsolnai kerületben majdnem 83 ezer, az Eperjesi kerületben közel 69 ezer belföldi vendéget regisztráltak. A külföldiek túlsúlyát egyedül a Pozsonyi kerület mutatta (96 ezer fő).

Öt megye is történelmi csúcsot döntött

Az idei júniusban öt megyében dőlt meg minden korábbi látogatottsági rekord. A legnagyobb előrelépést a Zsolnai kerület érte el, ahol 120 ezer vendéget regisztráltak – ez 8 százalékkal több, mint 2019 júniusában. A növekedés motorja a belföldi turizmus volt.

A Trencséni és a Besztercebányai kerület is felülmúlta a sikeres, 2019-es júniusi adatokat – előbbi mintegy 3000, utóbbi szintén több ezer fővel. Három megye ugyanakkor továbbra is elmarad a saját rekordjától: a legnagyobb lemaradást a Nyitrai kerület mutatta (–20 százalék), míg a Trencséni és a Pozsonyi kerületben nagyjából 5 százalék hiányzott a csúcsdöntéshez.

Féléves összesítés

2025 első hat hónapjában összesen 2,8 millió vendég szállt meg Szlovákia turisztikai szálláshelyein, ami éves szinten 7 százalékos növekedést jelent. A külföldi vendégek száma dinamikusabban nőtt, mint a belföldieké. A 2019-es első félévhez képest összességében már csupán 1 százalék, mintegy 30 ezer fő hiányzik a rekordhoz – a hazai vendégszám elérte a járvány előtti szintet, a külföldi azonban még elmarad attól.

