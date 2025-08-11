Rétesfesztivál Rozsnyón

Augusztus 9-én Nagymamáink ízes örökségei címmel gasztronómiai eseményre került sor a Három Rózsa Polgári Társulás főszervezésében Rozsnyón. Az első rétesfesztivál az ízek, a kultúrák és az emberek összekovácsolásáról szólt. A nemzetközi rendezvényen Magyarország és Szlovákia hagyományai, hagyományos ízei mutatkoztak be modern elemek ötvözésében Füzér község és Felsőtárkány közreműködésével.

A jelenlévőket Soltész Nikoletta, a társulás elnöke üdvözölte. A közreműködő szervezetek között sor került egy memorandum aláírására, mellyel az együttműködésüket pecsételték meg.

A nap folyamán az élménykonyha kézzel nyújtott rétest és házi laksát kínált. „A legjobb házi kenyér” nemzetközi sütőverseny eredményhirdetésére is sor került, melynek első három helyezettje Emődi Brigitta, Tóth Mária és Horváth János lettek, akik emléklapot és pénzjutalmat vehettek át.

A kultúrműsorban a Meseszínház gömöri népmesét mutatott be a mesemondás, a bábjáték és az interaktív színházi kommunikáció eszközeivel. A Vaga Banda élőzenés, óriásbábos, gólyalábas előadása maradandó élményt nyújtott a rendezvényre látogatóknak.

A programban a Mancs őrjárat játékos feladatokkal várta a gyerekeket. Volt kézművesek utcája, ugrálóvár, arcfestés és kézműves foglalkozások a Gömöri Kézművesek Társulásának közreműködésével. Kicsiknek minidiszkó, valamint záróprogramként fellépett az Özörényi Betyárock zenekar is.

Máté Gyöngyi felvételei

Máté Gyöngyi/Felvidék.ma