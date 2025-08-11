Visszavonják a vitatott mentőtendert – Šaško új rendszert ígér

A mentőszolgálati pályázatot törvényes módon visszavonjuk – jelentette be Kamil Šaško egészségügyi miniszter (Hlas-SD) a tárca szóvivője, Veronika Daničová által a TASR hírügynökséghez eljuttatott közleményben.

A miniszter elmondta: az általa múlt héten a Mentőszolgálati Operatív Központtól (OS ZZS) kért elemzés első eredményei szerint jogi bizonytalanság állt fenn, amely lehetővé tehette a vonatkozó jogszabály eltérő értelmezését a folyamatban lévő pályázat során. Ez pedig – tette hozzá – veszélyeztethette a teljes eljárás átláthatóságát.

Šaško közölte, hogy holnap új vezetőt bíz meg az OS ZZS élére, aki a lehető legrövidebb időn belül megteszi a pályázat visszavonásához szükséges, jogszerű lépéseket.

„A mentőszolgálati szolgáltatók kiválasztásának jelenlegi rendszere Szlovákiában már húsz éve, még Zajac miniszter idején jött létre, és azóta senki nem változtatott rajta. Most azonban kiderült, hogy ez a rendszer nem megfelelő, mivel nem tudta kizárni az átláthatatlanság gyanúját, jóllehet a felelősség nem a politikusokat, hanem a szakembereket terhelte. Egészségügyi miniszterként a következő napokban bemutatom az új rendszerre vonatkozó javaslatomat, amelyről koalíciós partnereinkkel fogunk tárgyalni” – mondta Šaško.

A tárcavezető egyúttal biztosította a lakosságot, hogy

az utóbbi napok fejleményei ellenére Szlovákiában bárki számíthat arra, hogy szükség esetén időben és szakképzett személyzettel érkezik hozzá a mentő.

A pályázatot egyaránt bírálta az ellenzék és a koalíciós SNS is. Az ellenzéki pártok augusztus 8-án a parlamentben bizalmatlansági indítványt nyújtottak be Šaško ellen. Az indítványról augusztus 13-án, szerdán rendkívüli ülésen tárgyalnak a képviselők.

Šaško hangsúlyozta, hogy nem tűri el a botrányokat és a „mutyizást”. Időközben Marián Povolný, az OS ZZS vezetője benyújtotta lemondását.

BN/Felvidék.ma/TASR