Hagyomány, zene és közösség a perbenyiki Szent István-napi rendezvénysorozat részeként

Idén immár ötödik alkalommal rendezik meg Perbenyikben a Szent István-napi programsorozatot augusztus 15–17. között, amely három napon át kínál koncerteket, hagyományőrző bemutatókat és gasztronómiai élményeket.

A vándorfesztiválként indult esemény mára a kastélyudvarban talált otthonra, ahol minden korosztály megtalálja a számára kedves programot. A Szent István-nap Perbenyik egyik legfontosabb közösségi ünnepe lett az elmúlt években. A háromnapos fesztiválon egyszerre van jelen a könnyűzene, a népzene, a néptánc és a kézműves hagyományok. A főszervező, Szpisák Gyula szerint a rendezvény célja nemcsak a szórakoztatás, hanem az identitás erősítése és a helyi közösség összetartása. Őt kérdeztük a kezdetekről, az idei programokról és a hagyományőrzés szerepéről.

Mióta rendezik meg Perbenyikben a Szent István-napokat?

Ez az ötödik alkalom, de a története korábbra nyúlik vissza. Ágcsernyőn kezdtük, ott tizenhárom alkalommal rendeztük meg, és eredetileg vándorfesztiválnak indult. Később itt, a kastélyudvarban talált otthonra. Előtte még egyszer Perbenyikben, a futballpályán is rendeztük, majd ezt követően költöztünk át ide.

Van-e az idei rendezvénynek témája vagy mottója?

Minden évben ugyanaz a mottónk: „Étek, ének és hagyomány”. Fontosnak tartjuk, hogy bemutassuk, milyen népi hagyományaink vannak, legyen szó mesterségekről, zenéről vagy táncról. Sok látogató először itt találkozik népzenével és táncházzal, és rájön, hogy ez mennyire értékes és élvezetes. Igyekszünk hagyományos ételeket készíteni, például kemencében sült fogásokat, de egy kis kézműves street food is belefér.

Kik vesznek részt a szervezésben?

A civil szervezetünk, a Kelet-szlovákiai Fény, a fiatalok segítségével, valamint a helyi önkormányzat is aktívan részt vállal az előkészületekből.

Mi az idei program fő attrakciója?

Nehéz kiemelni egyet, hiszen minden fellépő értékes, megjelennek a helyi zenekarok a környékről, de jönnek az anyaországból is, illetve innen Bodrogközből és az Ung-vidékről. Pénteken Tina Turner-emlékest lesz, az Abrakazabra zenekar, Király Linda, Gudics Máté, Szirota Jennifer és Koós Réka közreműködésével. Őket követi a Sub Bass Monster koncert, előzenekarként pedig a Kaposi Southam Comfort. Szombaton rockosabb hangulat várja a közönséget: az Attila fiai Társulat lép színpadra, soraikban Kalapács József, Rudán Joe és Sasvári Sándor. Vasárnap a színház, operett és népzene kerül előtérbe. Fellép a Dobroda zenekar, majd Szentpéteri Csilla koncertshow-ja Takács Nicolasszal és Tarcali Klaudiával, végül a brassói Magyarok fénye rockopera zárja a fesztivált, ami az 1849-es szabadságharcnak az utolsó, vesztes csatájáról szól.

Hogyan járulhat hozzá a fesztivál a magyar hagyományok őrzéséhez és a magyarság megmaradásához a régióban?

Igyekszünk a populáris előadók mellé olyan elemeket beilleszteni, amelyek erősítik az identitást. Idén például a Szent Korona hiteles másolata is megtekinthető lesz, és a Patatanya lovasíjász harcos bemutatója is szerepel a programban. A kézműves foglalkozások során a gyerekek is megtapasztalhatják, hogyan készültek régen a tárgyak. Szerintem ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyarság tudatosabbá váljon, és talán az elvándorlás is mérséklődjön. A helyi közösség bevonása számunkra kiemelten fontos, és nincs is jobb alkalom erre, mint Szent István ünnepe.

A teljes program

Augusztus 15. (péntek)

18.30 Southern Comfort Zenekar

19.00 Koronaballon

20.00 Tina Turner-emlékkoncert – Király Linda, Koós Réka, Gudics Máté, Szirota Jenifer, Abrakazabra zenekar

22.00 Sub Bass Monster

Augusztus 16. (szombat)

15.30 A Szent Korona hiteles másolatának érkezése

16.00 Paprika Jancsi és az ördögök – Aranykapu bábszínház

17.00 Táncház

18.00 Koronaballon

18.00 Centralpark zenekar

19.00 Kerecsen zenekar

20.00 Kódex zenekar

21.00 Attila fiai Társulat – Kalapács József, Rudán Joe, Sasvári Sándor

23.00 Retro buli

Augusztus 17. (vasárnap)

15.00 Beszélgetés a Hunyadi sorozat szereplőivel és a könyvsorozat szerzőjével

15.40 Új kenyér megáldása – ökumenikus áhítat

16.00 Vagabanda – gólyaláb

17.00 Asszonykám, adj egy kis kimenőt – operett – Teremi Trixi, Csere László, Vörös Edit, Szirtes Gábor

18.30 Dobroda zenekar

19.30 Szentpéteri Csilla és Band koncertshow – vendég: Takács Nikolas

21.00 Magyarok népe Rockopera – Brassói Vándorszínház és az Összetartozás Színháza

