A Világosság református egyházi műsor augusztus 17-ei ajánlata

A Pátria rádióban vasárnap 7.05-kor kezdődő műsor témái: Salome tánca és Keresztelő János halála, a szolgálatunkhoz csak ez a kettő kell: szeretni a fiatalokat és Jézust – vallja a Pozsonyi Református Egyházmegye ifjúsági csoportjának, a Galileának a vezetője, a Gályarab-emlékút emlékjelei a lévai és az újbarsi egyházközségekben.

Salome, Herodiás lánya anyja tanácsára Keresztelő János fejét kérte táncáért cserébe Heródes születésnapján. A történet hátterét és annak üzenetét Tarrné Bial Ivett kistárkányi beosztott lelkész boncolgatja igehirdetésében.

2021 őszén a Pozsonyi Református Egyházmegye első konfirmandus találkozóján indultak el a lelkészek és világiak közössége által szervezett alkalmak, amelyeket egy idő után már Galilea névvel hirdették meg. A részleteket az ifjúság csoport vezetője, Langschadl István padány-bögellői lelkipásztor adja közre.

A lévai és az újbarsi egyházközségek, ahol korábban gályarabságra ítélt lelkészek szolgáltak, szintén megkapták a Gályarab-emlékút emlékjeleit, a horgonyt ábrázoló fordított pajzsot és díszoklevelet. A hithős lelkészek emlékeinek ápolásáról Kassai Gyula lelkipásztorral beszélgetünk.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

A Világosság egyházi műsor másnap, 13.05 órakor ismét meghallgatható a Pátria rádióban, illetve az adás után az RTVS hangarchívumából is.

A Pátria rádió műsorai az alábbi frekvenciákon érhetőek el: 89,6 MHz Pelsőc, 91,4 MHz Somorja, 98,0 MHz Losonc, 98,3 MHz Kékkő, 98,7 MHz Érsekújvár, 98,9 MHz Pozsony, 102,4 MHz Szenc, 105,8 MHz Szepsi, 105,9 MHz Rozsnyó.

Felvidék.ma