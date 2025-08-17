Home Kitekintő Reméljük, a nyugat-európaiak nem fúrják meg a békefolyamatot
Kitekintő

Reméljük, a nyugat-európaiak nem fúrják meg a békefolyamatot

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Szijjártó Péter FB

Három és fél éve élünk a háború árnyékában, s pont ennyi ideje küzdünk annak minden következményével – legyen szó a folyamatos biztonsági kihívásokról, a háborús inflációról, az egekbe szökő energiaárakról vagy arról, hogy Brüsszel bele akar minket nyomni a háborúba – írta szombat esti Facebook-bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A tárcavezető hozzátette: három és fél éve érvelünk a tűzszünet és a béketárgyalások mellett, mert tudjuk,

csak a tárgyalóasztalnál és nem a csatatéren van a megoldás.

„Donald Trump erőfeszítéseit a békéért nagyra becsüljük, miként nagyra becsüljük azt is, hogy minden ellentétes nyomás dacára létrejött tegnap az alaszkai csúcstalálkozó. Ezen nagyra becsülésünket ma telefonon át is adtam Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettesnek” – közölte Szijjártó Péter.

Mi, magyarok őszintén reméljük, hogy a tegnapi tárgyalás elvezet a békéhez, ugyanakkor

reméljük, hogy ezúttal nem ismétlődik meg az, ami három és fél éve: akkor a nyugat-európaiak megfúrták az isztambuli békemegállapodást

– fogalmazott a miniszter.

Jó lenne, ha az Alaszkában elindult folyamatot ezúttal nem akasztanák meg! – zárta bejegyzését Szijjártó Péter.

MTI/Felvidék.ma

