Felvidéken folytatódik az 1Úton zarándoklat

Az idei évben három dátum idején szerveződik meg az 1Úton, ezek: a már augusztus 16-án megtörtént zarándoklatok, és a még előttünk álló augusztus 30-ai, végezetül szeptember 6-ai távok vállalása, megtétele. A más időpontokban megvalósuló zarándoklatok is csatlakoznak az 1Úton felajánlásához – közli honlapján a Via Mariae Polgári Társulás.
Az idei 1Úton zarándoklatra a Remény zarándokaiként csatlakoznak mindazok, akik a meghirdetett Szentév idején gyalogos távolságok megtételét vállalják, így csatlakoznak a Közép-Európában meghirdetett, évente megrendezésre kerülő 1Úton zarándoklathoz.
Az augusztus 16-ai zarándoklat a Felvidéken
Az Ipoly-menti falvak zarándokai augusztus 16-án gyalogosan tették meg a Hontnémeti és Palást közti 25 km-es távot, Gyurász Pál atya lelki vezetésével. Hontnémeti Szent Márton-templomából indultak, és a palásti Szent György-templomba érkeztek, ahol Gyönyör László plébános agapéval várta a csapatot. A szervező Velebny Gábor volt, aki a Via Mariae Polgári Társulás elnökségi tagja, az Ipoly-mente zarándoklatainak irányítója.
A zarándoklat második időpontján, augusztus 30-án
Szombaton kel útra a Zobor-vidék falvainak hívő népe, Patay Péter szervezésében a következő távok megtételével:
Csehi-Nagycétény-Berencs – 9 km
Az 1Úton zarándoklatok
Nagycétény-Berencs – 3 km
Nagykér-Nagycétény-Berencs – 9 km
A csillagzarándoklat programja így alakul:
Nagykérről indulás a templomtól 15.30-kor, Nagycétényből a templomtól 16.45-kor, Csehiről a templomtól 15.30-kor.
A három irányból érkezők a nagycétényi Nyitra-folyó hídjánál 17 órakor találkoznak, majd közös zarándoklattal indulnak tovább Ďurčo Zoltán püspöki helynök lelki vezetésével a berencsi Sarlós
Boldogasszony-templomba, ahol az ünnepi záró szentmisére kerül sor.
A jelentkezést Patay Péter várja a 0908 132 086-os telefonszámon.
Az 1Úton szeptemberi zarándoklatainak tervezete:
Szeptember 5-én, Kisboldogasszony ünnepének előestéjén a felvidéki Mária-út és a dercsikai Mária Légió által szervezett gyalogos zarándoklatra hívják a zarándokokat, gyermekeket, fiatalokat Tallósra.
Indulás az eperjesi Szent Péter és Pál tiszteletére szentelt templomtól 16 órakor. A zarándokút hossza 5 km. Az út nagyrészt az Eperjes és Tallós közötti kerékpárúton vezet, majd földúton a tallósi Lourdes-i barlanghoz, ahol 18 órakor keresztúti ájtatosságra kerül sor a barlangkápolnánál, majd 18.30-kor szentmisével fejeződik be a zarándoklat. A szentmise után a visszajutást Eperjesre a szervezők biztosítják.
Érdeklődni Katona Júliánál a 0905 210 320, és Méhes Richárdnál a 0915 112 564-es telefonszámokon lehet.
Az 1Úton harmadik időpontjára szeptember 6-án, szombaton kerül sor a következő távok megtételével:
Udvard – Kisbaromlak – 7 km
Udvard – Cigléd – 18 km
Kürt – Bény – Kürt, kerékpáros zarándoklat 60 km
Párkány – Bény – 21 km
Dercsika – Bacsfa-Szentantal – 15 km
Gelle – Bacsfa-Szentantal – 12 km
Medvesalja: Vecseklő – Mária-kút -7 km
Medvesalja: Salgóbánya (HU) – Mária-kút – 12 km
Palást – Ipolyság – 17 km
Részletes tájékoztatás a Mária Út Felvidéken Facebook oldalon és a mariaut.sk oldalon található. A plakátokon a szervezők neve és telefonszáma is megtalálható.
Berényi Kornélia/Felvidék.ma