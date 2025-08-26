Felvidéken folytatódik az 1Úton zarándoklat

Az idei évben három dátum idején szerveződik meg az 1Úton, ezek: a már augusztus 16-án megtörtént zarándoklatok, és a még előttünk álló augusztus 30-ai, végezetül szeptember 6-ai távok vállalása, megtétele. A más időpontokban megvalósuló zarándoklatok is csatlakoznak az 1Úton felajánlásához – közli honlapján a Via Mariae Polgári Társulás.

Az idei 1Úton zarándoklatra a Remény zarándokaiként csatlakoznak mindazok, akik a meghirdetett Szentév idején gyalogos távolságok megtételét vállalják, így csatlakoznak a Közép-Európában meghirdetett, évente megrendezésre kerülő 1Úton zarándoklathoz.

Az augusztus 16-ai zarándoklat a Felvidéken

Az Ipoly-menti falvak zarándokai augusztus 16-án gyalogosan tették meg a Hontnémeti és Palást közti 25 km-es távot, Gyurász Pál atya lelki vezetésével. Hontnémeti Szent Márton-templomából indultak, és a palásti Szent György-templomba érkeztek, ahol Gyönyör László plébános agapéval várta a csapatot. A szervező Velebny Gábor volt, aki a Via Mariae Polgári Társulás elnökségi tagja, az Ipoly-mente zarándoklatainak irányítója.

A zarándoklat második időpontján, augusztus 30-án

Szombaton kel útra a Zobor-vidék falvainak hívő népe, Patay Péter szervezésében a következő távok megtételével:

Csehi-Nagycétény-Berencs – 9 km

Az 1Úton zarándoklatok

Nagycétény-Berencs – 3 km

Nagykér-Nagycétény-Berencs – 9 km

A csillagzarándoklat programja így alakul:

Nagykérről indulás a templomtól 15.30-kor, Nagycétényből a templomtól 16.45-kor, Csehiről a templomtól 15.30-kor.

A három irányból érkezők a nagycétényi Nyitra-folyó hídjánál 17 órakor találkoznak, majd közös zarándoklattal indulnak tovább Ďurčo Zoltán püspöki helynök lelki vezetésével a berencsi Sarlós

Boldogasszony-templomba, ahol az ünnepi záró szentmisére kerül sor.

A jelentkezést Patay Péter várja a 0908 132 086-os telefonszámon.

Az 1Úton szeptemberi zarándoklatainak tervezete:

Szeptember 5-én, Kisboldogasszony ünnepének előestéjén a felvidéki Mária-út és a dercsikai Mária Légió által szervezett gyalogos zarándoklatra hívják a zarándokokat, gyermekeket, fiatalokat Tallósra.

Indulás az eperjesi Szent Péter és Pál tiszteletére szentelt templomtól 16 órakor. A zarándokút hossza 5 km. Az út nagyrészt az Eperjes és Tallós közötti kerékpárúton vezet, majd földúton a tallósi Lourdes-i barlanghoz, ahol 18 órakor keresztúti ájtatosságra kerül sor a barlangkápolnánál, majd 18.30-kor szentmisével fejeződik be a zarándoklat. A szentmise után a visszajutást Eperjesre a szervezők biztosítják.

Érdeklődni Katona Júliánál a 0905 210 320, és Méhes Richárdnál a 0915 112 564-es telefonszámokon lehet.

Az 1Úton harmadik időpontjára szeptember 6-án, szombaton kerül sor a következő távok megtételével:

Udvard – Kisbaromlak – 7 km

Udvard – Cigléd – 18 km

Kürt – Bény – Kürt, kerékpáros zarándoklat 60 km

Párkány – Bény – 21 km

Dercsika – Bacsfa-Szentantal – 15 km

Gelle – Bacsfa-Szentantal – 12 km

Medvesalja: Vecseklő – Mária-kút -7 km

Medvesalja: Salgóbánya (HU) – Mária-kút – 12 km

Palást – Ipolyság – 17 km

Részletes tájékoztatás a Mária Út Felvidéken Facebook oldalon és a mariaut.sk oldalon található. A plakátokon a szervezők neve és telefonszáma is megtalálható.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma