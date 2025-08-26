Home Itt és Most A konszolidációs csomag végső formájáról egyeztet a koalíció
Itt és Most

A konszolidációs csomag végső formájáról egyeztet a koalíció

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Ladislav Kamenický pénzügyminiszter (Fotó: TASR)

A jövő évi konszolidációs csomag utolsó részleteiről igyekeznek megegyezni a kormánypártok.

Az intézkedések három csoportba sorolhatók: a költségvetés bevételi, illetve kiadási oldalát érintőkre, a harmadik csoport pedig az állam kiadásainak visszafogása – jelentette ki a koalíciós tanács ülése után hétfőn (augusztus 25.) este Ladislav Kamenický (Smer-SD) pénzügyminiszter.

„Az egyszerűbb dolgokat már megvitattuk, a végső változaton dolgozunk és nagyjából elértünk oda, hogy melyik minisztériumnál mekkora összeget kellene megtakarítani. Valószínűleg ez lesz a téma a koalíciós tanács következő ülésén” – mondta Kamenický.

Szerinte erre csütörtökön reggel kerülhet sor, a hét végéig pedig véglegesítik a konszolidációs intézkedéseket, amelyek legkésőbb szeptember 3-án a kormány elé kerülnek.

tasr/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Az élelmiszeripari kamara elutasítja az élelmiszerek áfájának megemelését

A Hlas-SD visszautasítja a 13. nyugdíj módosítását

Tíz párt bejegyeztetési eljárása van folyamatban

Kotlár nem mond le a kormánybiztosi posztról

Blanár szerint Putyin és Zelenszkij dialógusa elvezethet a...

Újabb átverési módszer: külföldi számról hívják a gyanútlan...

Csak kültéren lehet megtartani a közös tanévnyitó ünnepségeket...

Ősszel változik a tranzakciós adó – a kisvállalkozókra...

Örülök, hogy nyomot hagyhattam a Felvidéken

Az új tűzoltóautók beszerzése előtt meg kell vizsgálni...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma