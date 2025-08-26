A konszolidációs csomag végső formájáról egyeztet a koalíció

A jövő évi konszolidációs csomag utolsó részleteiről igyekeznek megegyezni a kormánypártok.

Az intézkedések három csoportba sorolhatók: a költségvetés bevételi, illetve kiadási oldalát érintőkre, a harmadik csoport pedig az állam kiadásainak visszafogása – jelentette ki a koalíciós tanács ülése után hétfőn (augusztus 25.) este Ladislav Kamenický (Smer-SD) pénzügyminiszter.

„Az egyszerűbb dolgokat már megvitattuk, a végső változaton dolgozunk és nagyjából elértünk oda, hogy melyik minisztériumnál mekkora összeget kellene megtakarítani. Valószínűleg ez lesz a téma a koalíciós tanács következő ülésén” – mondta Kamenický.

Szerinte erre csütörtökön reggel kerülhet sor, a hét végéig pedig véglegesítik a konszolidációs intézkedéseket, amelyek legkésőbb szeptember 3-án a kormány elé kerülnek.

tasr/Felvidék.ma