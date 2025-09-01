Home Művelő Mohácsi János Komáromban rendez
Mohácsi János Komáromban rendez

Fotó: Komáromi Jókai Színház

Augusztus utolsó péntekén kezdte próbálni a Komáromi Jókai Színház társulata Závada Pál – Mohácsi János – Mohácsi István: Egy piaci nap című lírai drámáját, amelynek cselekménye 1946-ban, a második világháborút követően, egy fiktív alföldi faluban, Kunvadason játszódik. A falu antiszemita indulatokkal fűtött közössége brutális erőszakkal sújt le a zsidó túlélőkre. A megrázó történet a kollektív bűnösség és a hallgatás mechanizmusait vizsgálja. A bemutató október 20-án lesz.

Az olvasópróbán online kapcsolták Závada Pál Kossuth- és József Attila-díjas írót és a Spanyolországban élő Mohácsi István társszerzőt, dramaturgot.  Gál Tamás színházigazgató kiemelte, ezzel az előadással a holokauszt áldozataira, Auschwitz felszabadulásának nyolcvanadik évfordulójára emlékezik a Komáromi Jókai Színház.

Fotó: Komáromi Jókai Színház

Az előadásban Holocsy Krisztina, Szabó Viktor, Kiss Szilvia, Olasz István, Molnár Xénia, Holocsy Katalin, Bernáth Tamás, Skronka Tibor, a Jászai Mari-díjas Mokos Attila, a Jászai Mari-díjas Fabó Tibor, Béhr Márton, Matusek Attila, Hostomský Fanni és Szebellai Dániel játékát tekinthetik meg a nézők. Egy színész több szerepben látható. A zenészek Kovács Márton, Moser András, Illés Ferenc, valamint Béhr Márton lesznek.

Fotó: Komáromi Jókai Színház

Az olvasópróbán megjelent Remete Kriszta jelmeztervező, Khell Zsolt díszlettervező, Kovács Márton zenei vezető, Pálinkás Andrássy Zsuzsanna korrepetitor és Baumgartner Sándor világítástervező.

A 2017-ben Libri irodalmi díjra jelölt regényt a Mohácsi-testvérek adaptálták színpadra. Az Egy piaci nap ősbemutatója 2018. május 13-án Budapesten, a Radnóti Színházban volt.

Sajtóközlemény/KJSZ/Felvidék.ma

