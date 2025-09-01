Mohácsi János Komáromban rendez

Augusztus utolsó péntekén kezdte próbálni a Komáromi Jókai Színház társulata Závada Pál – Mohácsi János – Mohácsi István: Egy piaci nap című lírai drámáját, amelynek cselekménye 1946-ban, a második világháborút követően, egy fiktív alföldi faluban, Kunvadason játszódik. A falu antiszemita indulatokkal fűtött közössége brutális erőszakkal sújt le a zsidó túlélőkre. A megrázó történet a kollektív bűnösség és a hallgatás mechanizmusait vizsgálja. A bemutató október 20-án lesz.

Az olvasópróbán online kapcsolták Závada Pál Kossuth- és József Attila-díjas írót és a Spanyolországban élő Mohácsi István társszerzőt, dramaturgot. Gál Tamás színházigazgató kiemelte, ezzel az előadással a holokauszt áldozataira, Auschwitz felszabadulásának nyolcvanadik évfordulójára emlékezik a Komáromi Jókai Színház.

Az előadásban Holocsy Krisztina, Szabó Viktor, Kiss Szilvia, Olasz István, Molnár Xénia, Holocsy Katalin, Bernáth Tamás, Skronka Tibor, a Jászai Mari-díjas Mokos Attila, a Jászai Mari-díjas Fabó Tibor, Béhr Márton, Matusek Attila, Hostomský Fanni és Szebellai Dániel játékát tekinthetik meg a nézők. Egy színész több szerepben látható. A zenészek Kovács Márton, Moser András, Illés Ferenc, valamint Béhr Márton lesznek.

Az olvasópróbán megjelent Remete Kriszta jelmeztervező, Khell Zsolt díszlettervező, Kovács Márton zenei vezető, Pálinkás Andrássy Zsuzsanna korrepetitor és Baumgartner Sándor világítástervező.

A 2017-ben Libri irodalmi díjra jelölt regényt a Mohácsi-testvérek adaptálták színpadra. Az Egy piaci nap ősbemutatója 2018. május 13-án Budapesten, a Radnóti Színházban volt.

Sajtóközlemény/KJSZ/Felvidék.ma