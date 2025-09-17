Home Kitekintő Új határforgalom-ellenőrző rendszert vezetnek be októberben a schengeni külső határokon
Illusztráció (Kép: Getty Images)

Az Európai Unió október 12-től új határellenőrzési rendszert vezet be azon harmadik országbeli állampolgárok számára, akik a schengeni övezet területére rövid távú tartózkodás céljából lépnek be – olvasható a police.hu oldalon kedden közzétett tájékoztatóban.

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Kommunikációs Szolgálatának közlése szerint az Európai Határregisztrációs Rendszert több lépcsőben, először a magyar–ukrán, majd a magyar–szerb, végül pedig a légi határátkelőhelyeken vezetik be a külső határok védelmének fokozása és az illegális bevándorlás megelőzése érdekében.

Az új rendszer elősegíti az olyan emberek azonosítását, akik nem tartják be a tartózkodási szabályokat, továbbá hozzájárul a terrorista és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez és nyomozásához

– tették hozzá.

A rendőrség ismertetése szerint az Európai Határregisztrációs Rendszer rögzíti és tárolja a rövid távú tartózkodásra jogosult harmadik országbeli utazó úti okmányban szereplő adatait, a határátlépés helyét és idejét, arcképét és ujjlenyomatát, valamint amennyiben beléptetés megtagadására kerül sor, abban az esetben a döntés tényét, helyét, okát és időpontját.

Az új szabályok szerinti határforgalom-ellenőrzés során a rendőrség az adatokat egyéni aktában rögzíti, valamint ki- és beutazás esetén ellenőrzi az egyik biometrikus adatot (például az arcképet vagy az ujjlenyomatot), emiatt a határátlépési idő kezdetben hosszabb lehet a korábbiaknál – fűzték hozzá.

Kiemelték: annak érdekében, hogy az új rendszer bevezetése minél kevesebb fennakadást okozzon, a magyar rendőrség továbbfejlesztette a működéshez szükséges Nemzeti Határforgalom Ellenőrző és Regisztrációs Rendszert, valamint új technikai eszközöket – okmányolvasókat, ujjlenyomat-olvasókat, arcképrögzítő eszközöket, kioszkokat és asztali munkaállomásokat – szerzett be.

MTI/Felvidék.ma

