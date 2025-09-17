Žilinka megszüntette a NAKA három volt rendőre elleni eljárást

Maroš Žilinka legfőbb ügyész kedden megszüntette az egykori Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) három volt rendőre, Branislav D., Róbert M. és Roman S. elleni eljárást. Egyúttal hatályon kívül helyezte az illetékes ügyész korábbi döntését, amelyben elutasította a három rendőr eljárás megindítása elleni panaszát.

Žilinka a döntését azzal indokolta, hogy

a büntetőeljárás lefolytatása során törvénysértés történt a nyomozó és az ügyész részéről a gyanúsítottak kárára.

A TASR hírügynökséget Zuzana Drobová, a Legfőbb Ügyészség szóvivője tájékoztatta a döntésről.

Hozzátette, hogy a büntetőeljárás megindításáról szóló határozatban leírt cselekmény nem felelt meg az igazságszolgáltatás akadályoztatására vonatkozó törvényi feltételeknek. Emellett nem nyert kellő igazolást, hogy a bűncselekményt a büntetőeljárás megindításáról szóló határozatban leírtaknak megfelelően követték el.

„Zsarolás elkövetésének gyanúja miatt anélkül indult büntetőeljárás, hogy a történtek büntetőjogi besorolása megfelelt volna ennek a cselekménynek, továbbá nem igazolták hitelt érdemlően és kétségeket kizáróan az egyetlen tanú állításait, aki maga is érdekelt a büntetőeljárás végkimenetelében, emellett nem használtak fel minden rendelkezésre álló bizonyítékot annak igazolására, hogy valóban sor került a bűncselekmény elkövetésére” – részletezte Drobová.

Hozzátette, a feltárt törvénytelenségek miatt sérült az az elv, hogy csakis törvényes keretek között és törvényes okokból lehet büntetőeljárást indítani.

Žilinka leszögezte, az eljárás törvényes lefolytatása mindig elsőbbséget élvez minden más érdekkel szemben, így magával az eljárás lefolytatásával szemben is.

„A legfőbb ügyész emellett utasította az Ellenőrzési Szolgálati Hivatal nyomozóját, hogy ismételten járjon el és hozzon döntést az ügyben” – folytatta Drobová.

Branislav D. esetében Žilinka a zsarolás és az igazságszolgáltatás akadályoztatása ügyében indított eljárást szüntette meg, Roman S. esetében az igazságszolgáltatás akadályoztatásában bűnsegédként való részvétel miatt indított eljárást, Róbert M. esetében pedig zsarolásban bűnsegédként való részvétel miatt indított eljárást.

TASR/Felvidék.ma