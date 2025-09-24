A gombaszezon veszélyei: a gombamérgezés akár 24 óra múlva is jelentkezhet

Az ízletes csiperkegombák, galócák és vargányák sok embert vonzanak az erdőbe. Az ehető gombák gyűjtése során azonban fontos ismerni a mérgező fajokat is. A mentők figyelmeztetnek, hogy a gombamérgezés tünetei különbözőek lehetnek, és a legsúlyosabb esetekben akár életveszélyesek is.

Míg a kevésbé veszélyes gombák mérgező tünetei általában két órával a fogyasztás után jelentkeznek, a legmérgezőbb fajok által okozott tünetek lassabban jelentkeznek. „A legveszélyesebb gombák, mint például a gyilkos galóca, a hegyeskalapú galóca vagy a susulykák mérgezésének tünetei 6-24 órával a fogyasztás után jelentkeznek. A tünetek késői megjelenése súlyos, életveszélyes mérgezésre utal” – figyelmeztet Diana Mikešová, a ZaMED mentőszolgálat vezető mentőse.

Érdemes félretenni az ételmaradékokat és a hányadékot

Súlyos mérgezés esetén, például gyilkos galóca fogyasztása után, a kezdeti emésztési panaszok enyhülése után egy újabb, sokkal súlyosabb fázis következhet. „Máj- és veseelégtelenség léphet fel, amely sárgasággal, vérzéssel és szervi elégtelenséggel jár” – mondja Diana Mikešová, hozzátéve, hogy gombamérgezés gyanúja esetén azonnal hívni kell a 155-ös segélyhívó számot.

A mentők megérkezéséig elsősegélyt kell nyújtani az érintett személynek. Ha az illető eszméleténél van, hidratált állapotban kell tartani – kis mennyiségű vizet vagy cukrozatlan teát adni neki. „Ha a beteg hány, meg kell őrizni az ételmaradékokat és a hányadékot is, mert ezek segítenek a fogyasztott mérgező gomba fajának későbbi meghatározásában” – magyarázza a mentős.

A méreg nem tűnik el csak úgy

Gombamérgezés gyanúja esetén soha ne adjon alkoholt vagy tejet az érintett személynek – ezek ugyanis felgyorsítják a toxinok felszívódását, és még nagyobb kárt okozhatnak a szervezetben. Nem szabad hinni a mítosznak, miszerint a gomba mérgét hőkezelés vagy fagyasztás eltünteti. „A gyilkos galóca és a hegyeskalapú galóca rendkívül stabil, ellenáll a főzésnek, szárításnak és fagyasztásnak is. Más mérges gombafajok esetében a toxinok részben lebomolhatnak vagy a hő hatására megváltozhatnak, de még így is súlyos mérgezést okozhatnak” – figyelmeztet Diana Mikešová.

Hogyan gyűjtsünk gombát?

A mentők emlékeztetnek arra, hogy az erdőből csak azokat a gombafajokat szabad gyűjteni, amelyeket jól ismerünk. A tapasztalatlan gombászok összetéveszthetik az ízletes nagy őzlábgombát a mérgező galócafajokkal, vagy a veszélyes gyilkos galócát az ehető gombákkal, mint például a csiperke és a fűzöld galambgomba.

„Ne szedjünk éretlen, pállott vagy túl öreg gombákat. Ne hagyjuk magunkat megtéveszteni népi tanácsokkal, például azzal, hogy a mérgező gomba ezüsttel érintkezve megfeketedik – ez nem igaz” – hangsúlyozta Mikešová.

A gombát mindig alaposan főzzük meg. Frissen csak rövid ideig tároljuk, mert gyorsan romlik. Kisgyermekek, állapotos és szoptató nők, valamint máj- és vesebetegek egyáltalán ne fogyasszanak gombát – javasolja a szakértő.

SZE/Felvidék.ma/Sajtóközlemény