Mács Józsefre emlékeztek szülőfalujában – képeken

Mács József születésének 95. évfordulójára emlékeztek Bátkában, megbecsülve írónk örökségét. A Magyar Szövetség országos elnöke, Gubík László lélekemelő beszédet mondott a palócok dicséretével. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Mács Ildikó, Mács József lánya.

Bátkában közös összefogással a település önkormányzata, az iskola, a települési értéktár és a Csemadok egy többnapos, közösségi és oktatási eseménysorozattal tisztelgett Mács József előtt születésének 95. évfordulója alkalmából.

A rendezvénysorozat méltó módon idézte fel az író életművét, és közelebb hozza azt a fiatalabb generációkhoz is.

Az események egyik központi eleme az alkotói pályázat, amelyben a résztvevők könyvborítót készíthettek az író műveihez, illetve saját verssel vagy fogalmazással is jelentkezhettek. A pályamunkák témája a szülőföld és a család volt. Az értékelésre és a díjátadásra az ünnepségen, április 17-én kerül sor. A programsorozat részeként egyhetes iskolai projekt is megvalósult a felső tagozatos diákok számára, amelynek eredményeit kiállítás formájában szintén ezen a napon mutatták be. Emellett beszélgetést szerveztek az iskolában az író családjával a napköziotthonban április 9-én, ahol betekintést nyertek Mács József életébe. A diákokat külön program is várta. A rendhagyó irodalomóra keretében az iskola minden osztálya ellátogatott a falusi könyvtár Mács József-részlegébe, ahol egy mini kvíz segítségével tesztelhették tudásukat az író munkásságáról, s a szelvényüket itt sorsolták ki.

Pósa Homoly Erzsó felvételei

HE/Felvidék.ma