Nem árt az óvatosság, a kullancsok ősszel is aktívak

A jó idő az őszi hónapokban is a természetbe csalogatja az embereket, azonban ilyenkor sem árt az óvatosság, mivel a kullancsok is aktívak ebben az időszakban, hívja fel a természet kedvelőinek figyelmét a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala (ÚVZ).

„A levegő páratartalma és a magasabb hőmérséklet ősszel kedvez a kullancsoknak, és természetesen a kellemes időjárás az embereket is a természetbe csalogatja. A kullancsok egészen az első havazásig aktívak maradhatnak, amíg a hőmérséklet nem csökken öt Celsius-fok alá. Ezért nem szabad alábecsülni a kullancscsípések kockázatát” – közölték.

Tanácsolják, hogy kerüljük azokat a helyeket, ahol nagyobb valószínűséggel fordulhatnak elő kullancsok, például az erdőszéleket, illetve a magas fűvel, aljnövényzettel benőtt területeket. Óvatosnak kell lenni a városi zöldterületeken, a parkokban, kertekben vagy a temetőkben is.

A szakértők javasolják a természetben zárt cipő és a test lehető legnagyobb részét takaró megfelelő ruházat viselését. „A világos színű ruházat alkalmasabb, mivel azon könnyebben észrevehetjük a kullancsot” – tanácsolják. Továbbá megfelelő riasztószer használatát, és azt, hogy hazaérkezés után azonnal alaposan vizsgáljuk át magunkat.

A fellelt kullancsot azonnal óvatosan el kell távolítani. „Ha kullancsot találunk a testünkön, a lehető leghamarabb el kell távolítani. Míg a Lyme-kórt okozó baktériumokat terjesztő kullancsoknak legalább 24 órán át kell tapadniuk ahhoz, hogy fertőzzenek, a kullancsencephalitis, azaz a kullancsok által terjesztett vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás kórokozójának ehhez elegendő a csípés utáni néhány óra is” – figyelmeztetnek.

