A Világosság református egyházi műsor szeptember 28-ai ajánlata

A Pátria rádióban vasárnap a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Jézus tanítása a tisztaságról, harmadik alkalommal szervezte meg a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház a Kassa-ÉRT, az Északkeleti Református Találkozót.

Mi teszi tisztátalanná az embert? A mosatlan kéz vagy az, ami az ember szájából kijön? A témáról Lőrincz Gábor komáromi ifjúsági lelkész prédikál.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hét év után ismét megszervezte a Kassa-ÉRT, az „Északkeleti Református Találkozót, amelyről Géresi Róbert püspököt kérdezzük. Minden találkozás megerősít – mondta többek között nyitóáhítatában Barna Sándor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke. Igei üzenetéről beszélgetünk.

Hogy miért az evangélikus templom adott otthont a nyitóáhítatnak, arról Orémus Zoltán esperest, a Kassai Magyar Református Egyházközség lelkipásztorát kérdezzük. A Kassa belvárosában zajló egész napos rendezvény résztvevőit színes programok várták. Az evangélikus templomban megtartott áhítat után egy 55 perces zenés előadás következett Zsoltár énekhangra címmel. A részleteket a műsor összeállítója, Süll Kinga egyházzenész árulja el.

A Kulturális és Közművelődési Központban Egyház és a világ címmel Bogárdi Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület nyugalmazott püspöke tartott előadást. A szervezők a a program összeállításakor a gyerekekről sem feledkeztek meg. Erről Géresi Takács Klaudia, az abaújszinai, miglécnémeti és perényi gyülekezetek beosztott lelkésze ad tájékoztatást.

A Firesz Abaúj-Zempléni Területi Egysége az ifjúsági szervezet népszerűsítése mellett a fiatalok számára készített érdekes programot Görög László elnök és Szepessy Mátyás, a kiskövesdi gyülekezet lelkipásztora. Szabó Csekei Tímea nemcsak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is mesélt a 200 évvel ezelőtt született nagy mesemondóról, Jókai Mórról.

A gályarabság 350. évfordulójáról a Gályarab emlékkövek tablókiállítással emlékezik meg a református egyház. A vándorkiállítást Kassán is meg lehetett tekinteni a Magyar Református Központ udvarán, amelyről Rákos Loránt püspökhelyettessel beszélgetek.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

