Nacsa Lőrinc: az utóbbi időben a Kárpát-medencében épültek, Nyugat-Európában pedig bezártak a templomok

Az elmúlt években a Kárpát-medencében mintegy 4000 templom újult meg, és több mint 200 új templom épült a magyar kormány támogatásával, ugyanezen időszakban pedig Nyugat-Európában „számtalan templom tartott zárva, számtalan templomot romboltak le, számtalan templomot alakítottak át étteremmé, diszkóvá vagy mecsetté” – hangsúlyozta Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár kedden Királyhalmon.

A királyhalmi Jézus Szentséges Szíve templom a Vajdasági Magyar Szövetség kezdeményezésére és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatásával újult meg. A munkálatok befejezése alkalmából tartott ünnepségen az államtitkár kiemelte:

a magyarság életereje és kitartása elfogyott volna az évszázados küzdelmek, a véráldozatok és veszteségek során, ha hitünkkel nem kapaszkodtunk volna Isten mindent felülmúló gondviselésébe.

Hozzátette, a törekvés, hogy méltóságteljesen ünnepeljük meg az ünnepeket, Magyarországon már az Árpád-kor óta a legszebb templomokat és épületeket eredményezte a magyarság számára.

Nacsa Lőrinc rámutatott, hogy a magyar kormány az Alaptörvény értelmében együttműködik a vallási közösségekkel, a történelmi egyházakkal, mindazokért a célokért, amelyek a magyarság megmaradását, sőt boldogulását célozzák.

„A magyarság szülőföldön való megmaradásához elengedhetetlen, hogy hitünket is helyben és anyanyelvünkön tudjuk gyakorolni. Ez őseink évezredes hagyatéka a Kárpát-medencében, amelyhez mi ma itt is ragaszkodunk”

– fűzte hozzá.

A magyar kormány számára az egyházak biztos partnereknek bizonyultak az utóbbi években – emelte ki a nemzetpolitikai államtitkár, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy Királyhalmon ültették el 2012-ben a nemzet almafáját. Ennek „gyökerei a szülőföldhöz való ragaszkodásunkat, valamint összetartozásunkat, gyümölcsei pedig életerőnket, élni akarásunkat és megújulásunkat jelképezik” – tette hozzá.

„A 2010-ben végrehajtott nemzetpolitikai fordulat során megfogalmazott alapelvünk, mely szerint minden magyar felelős minden magyarért, mélyen keresztényi meggyőződésünkből fakad.

Ezért egy templom megújulása során nem kérhetek semmi mást Önöktől, csakis azt, hogy maradjunk meg a hitben. Abban a hitben, amelyre építkezni tudunk, és amelyben meg tudjuk erősíteni egymást”

– zárta szavait Nacsa Lőrinc.

Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke rámutatott, hogy a magyar kormány támogatásának köszönhetően az utóbbi öt évben mintegy 4,5 millió euró (1,76 milliárd forint) értékben újultak meg egyházi objektumok vagy épültek templomok a Vajdaság területén.

„Ez azt bizonyítja, hogy

a mi közösségünk ragaszkodik a hithez, a hagyományokhoz, azokhoz a klasszikus értékekhez, amelyek Nyugat-Európában már veszítettek a vonzerejükből.

De éppen ennek köszönhető az, hogy Nyugat-Európa bizonyos részei is veszítettek olyan tekintetben a vonzerejükből, hogy kevésbé jó helyek már az életre, mint voltak valamikor” – hangsúlyozta a VMSZ elnöke. Hozzátette, hogy a Vajdaságban és a Kárpát-medencében, ahol a magyarok élnek, „a hagyományos értékeknek köszönhetően magasabb szinten van a biztonság, magasabb szinten van a megértés, magasabb szinten van az együttműködés”.

