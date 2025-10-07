Híd az elfogadáshoz

Ismét megrendezték Kultúrával az akadályok ellen címmel Dunaszerdahely egyik legfontosabb érzékenyítő programját, melynek helyszíne ezúttal is a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ volt.

A több éves kihagyás után újraéledt a Velő Polgári Társulás programja, ami a fogyatékkal élők mindennapjait és elfogadását helyezi a középpontba.

A rendezvény célja, hogy a látogatók közelebb kerüljenek azokhoz, akik valamilyen akadállyal élnek, és megértsék, milyen kihívásokkal néznek szembe a mindennapokban.

A délelőtti órákban már zajlottak a bemutatók és foglalkozások, ahol a résztvevők kipróbálhatták, milyen nehézségekkel jár a mozgáskorlátozottság vagy a látássérültség.

A megnyitón Iván Péter, a Dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központ igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Beszédében hangsúlyozta, hogy a program fontos szerepet tölt be Dunaszerdahely kulturális életében, és külön köszönetet mondott Jarábik Imrének, a polgári társulás elnökének a szervezésért.

„Azt hiszem, hogy a mai világban már nem kell arról beszélnünk, hogy elfogadjuk azokat, akik valamilyen fogyatékossággal élnek, inkább arról kell gondolkodnunk, hogyan tudjuk magunkat az ő helyzetükbe beleképzelni” – fogalmazott Iván Péter.

„Egy járdaszegély, ami az egészséges embernek fel sem tűnik, más számára leküzdhetetlen akadály lehet. A mai nap arról szól, hogy ezt megértsük, és hogy fogadjunk el mindenkit.”

A látogatók találkozhattak többek között a Szlovák Vöröskereszt helyi szervezetével, a Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal dunaszerdahelyi kirendeltségével, az Ottobockkal – a mozgáskorlátozottak partnerével –, valamint a kultúrház előtti téren a DS Car és az Ares Kft. tartott bemutatót, amely utóbbi az akadálymentesítést segítő berendezéseket – például lépcsőfeljárókat, emelőket és autóátalakításokat – kínál mozgáskorlátozott személyek számára.

A rendezvényen több egészségmegőrzéssel és életmóddal kapcsolatos bemutató is várta az érdeklődőket. A Herbalife standján ingyenes testösszetétel-mérést végeztek Tanita mérleggel, amely pontos képet adott a testzsírszázalékról, izomtömegről, vízháztartásról és metabolikus életkorról.

Emellett Kubačka Ágnes termékenységi terapeuta is bemutatkozott, aki 2014 óta foglalkozik masszázzsal, és 2018 óta a termékenységi masszázsra specializálódott – ezt a módszert Londonban, a technika megalkotójától, Clare Spinktől sajátította el.

A program egyik kiemelt pontja a Baltazár Színház 12 órától kezdődő fellépése, amely „Segítség, segítek” című előadásával bemutatja, hogy a mentális sérüléssel élő művészek is teljes értékű, inspiráló alkotói a társadalomnak.

A délutáni órákban a kiállítók újabb interaktív bemutatókkal várták az érdeklődőket, hogy mindenki megtapasztalhassa: az elfogadás nemcsak elméleti fogalom, hanem egy mindennapi, tanulható és megélhető hozzáállás.

