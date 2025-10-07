Home Itt és Most Törvényt sértett a belügyminisztérium az államfő megbírságolásával
Fotó: pravda.sk

Törvényt sértett a belügyminisztérium, amikor megbírságolta Peter Pellegrini államfőt a választási kampányszabályok megsértése miatt – közölte a közösségi hálón Maroš Žilinka főügyész. Az államfő ugyanis szabálysértési immunitást élvez, ezért Žilinka kezdeményezte a döntés megsemmisítését. Pellegrinit márciusban kötelezték bírság megfizetésére, mert a határidő lejárta után fogadott el kampánytámogatást.

Az államfőt a megbízatási ideje alatt nem lehet felelősségre vonni a választási kampányának szabálytalan finanszírozása miatt, mivel alkotmányos jogai szerint szabálysértési immunitást élvez – közölte Žilinka.

Az ügyészség emellett szabálytalanságokat állapított meg annak kapcsán, hogy nem indult adminisztratív eljárás a megszabott kampánykeret túllépésére vonatkozó gyanú miatt az államfő választási kampányával kapcsolatban. Žilinka szerint a belügyminisztérium nem szerzett be minden dokumentumot az államfő kampányának ellenőrzéséhez.

„A feltárt tények megalapozták a közigazgatási szabálysértés gyanúját” – tette hozzá Žilinka.

A főügyész ugyanakkor beismerte, a belügyminisztérium nem jogosult ilyen eljárás megindítására, de az államfő mentelmi joga miatt, tehát más okból, mint amit a tárca feltüntetett.

Pellegrinire márciusban szabtak ki bírságot a szabályok megsértése miatt, mivel a törvényes határidő után fogadott el kampánytámogatást. Az államfő beismerte, hogy hibázott és áprilisban befizette a bírságot.

TASR

