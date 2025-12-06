Home Kitekintő Ismét tárgyalóasztalhoz ült az amerikai és az ukrán küldöttség Floridában
Fotó: Kreml

Szombaton ismét tárgyalóasztalhoz ült az amerikai és az ukrán küldöttség Floridában, hogy az ukrajnai béke megteremtésének feltételeiről egyeztessen.

Floridában pénteken is tartottak egy tárgyalási fordulót, amely két héten belül a hatodik amerikai-ukrán egyeztetés volt – olvasható az amerikai külügyminisztérium közleményében.

Amerikai részről Steve Witkoff elnöki különleges megbízott és Jared Kushner üzletember, diplomata, Donald Trump elnök veje, míg az ukrán oldalon Rusztem Umerov, a nemzetbiztonsági és védelmi tanács vezetője, valamint Andrij Hnatov, az ukrán haderő vezérkari főnöke vesz részt a több napon át tartó egyeztetéseken.

Amerikai értékelés szerint „konstruktív tárgyalások zajlanak a béke felé vezető út további lépéseiről”,

és Rusztem Umerov megerősítette, hogy Ukrajna számára prioritás egy olyan megállapodás biztosítása, amely megóvja függetlenségét és szuverenitását, biztosítja polgárainak biztonságát, és stabil alapot nyújt az ország jóléten alapuló demokratikus jövőjének kialakítására.

A pénteki tárgyalási forduló napirendjén szerepelt a legutóbbi, Moszkvában tartott amerikai-orosz egyeztetés eredménye és a háború lezárásához vezető lépések.

„Az amerikaiak és az ukránok egyetértettek a biztonság kereteiről, és megvitatták a tartós béke fenntartása érdekében szükséges elrettentő kapacitások kérdését” – olvasható az amerikai külügyminisztérium közleményében.

A hét első felében Steve Witkoff és Jared Kushner Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt.

MTI

