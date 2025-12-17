Home Egyéb A francia tervezési főbizottság szerint jóval olcsóbb volt a párizsi nyári olimpia
Egyéb

A francia tervezési főbizottság szerint jóval olcsóbb volt a párizsi nyári olimpia

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Az olimpiai ötkarika az Eiffel-tornyon a 2024-es párizsi nyári olimpia megnyitóünnepségén 2024. július 26-án. MTI/Czeglédi Zsolt

A francia számvevőszék becslésével szemben sokkal kevesebbe került a 2024-es párizsi nyári olimpia és paralimpia a tervezési főbizottság szerint.

Ez utóbbi testületnek, amelyet Clément Beaune, korábbi közlekedési és európai ügyekért felelős miniszterhelyettes vezet, most közzétett számítása szerint a múlt évi ötkarikás játékok nettó költsége 2,8 milliárd euró, míg a számvevőszék szeptember végi jelentésében 6,6 milliárd euróra becsülte a rendezésre fordított közkiadásokat, és arra is felhívta a francia sajtóban a figyelmet, hogy az esemény gazdasági hatása szerénynek bizonyult.

A két számítás között az jelenti az óriási különbséget, hogy a főbizottság figyelembe vette az olimpia francia környezetre, turizmusra, foglalkoztatásra és infrastruktúrára gyakorolt pozitív hatását.

A jelentés bevezetőjében Beaune úgy fogalmazott, hogy a számvevőszék 6,6 milliárdos adatát „több mint kettővel kell osztani”, tekintettel az esemény „társadalmi-gazdasági dimenziójára”. A dokumentum szerzői szerint hosszú távúak a létrehozott infrastruktúra előnyei, amelynek teljes értéke „bizonyos, pontosításra szoruló feltételezések” szerint legalább 3 milliárd euró.

Bár a jelentés elismeri, hogy a szállodaipar 2024-ben visszaesést tapasztalt, úgy véli, hogy az idényjellegű bérbeadók profitálhattak a játékokból, és a szállodák kihasználtsága a versenyek alatt valamivel magasabb volt a szokásosnál. A főbizottság azt is állítja, hogy az olimpia alatti munkahelyteremtés 200 millió euróval csökkenti a játékok bejelentett költségeit.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Nem jutott a legjobb négy közé a magyar...

Budapesten startol a 3×3-as hokis világsorozat

A hollandok várnak a magyar válogatottra a világbajnoki...

Fölényes magyar teljesítmény után egy góllal maradtunk alul...

Jótékonysági Mikulás-futás Bősön

A japánok elleni döntetlennel negyeddöntőbe jutott a magyar...

Apró falatkák, nagy veszélyek: mit tegyünk, ha az...

Kulcsfontosságú két pontot gyűjtött a románok ellen a...

Dunaszerdahelyi siker a III. Csallóközi Kézilabda Kupán

Két koraesti és egy esti meccs vár a...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma