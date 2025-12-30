Home Egyéb Armand Duplantis és Aitana Bonmatí lett az év legjobbja az AIPS szavazásán
Armand Duplantis és Aitana Bonmatí lett az év legjobbja az AIPS szavazásán

Armand Duplantis (Fotó: MTI)

A férfiaknál Armand Duplantis világcsúcstartó svéd rúdugró, a nők között pedig Aitana Bonmatí aranylabdás spanyol labdarúgó lett az év legjobb sportolója a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség (AIPS) hagyományos szavazásán.

Az AIPS honlapjának beszámolója szerint a voksoláson – rekordot jelentő – 121 ország 836 újságírója vett részt.

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Duplantis idén a nankingi fedett pályás világbajnokságon 6,15, a tokiói szabadtéri vb-n világrekordot jelentő 6,30 méteres eredménnyel lett aranyérmes, és a Gyémánt Ligát is megnyerte. Egymást követően második szezonban maradt veretlen fedett pályán és szabadtéren egyaránt.

Remek teljesítménye elismeréseként megkapta a Laureus-díjat, és az élen végzett a brit sportújságírók szövetsége, az európai hírügynökségek, valamint a BBC év végi szavazásán is. Sportága nemzetközi szövetsége őt választotta az év legjobb férfi atlétájának.

A svéd rúdugró az AIPS szavazásán 1182 ponttal lett első, megelőzve a spanyol teniszező Carlos Alcarazt (784) és a francia labdarúgó Ousmane Dembélét (713).

Az FC Barcelona középpályása, Bonmatí idén megnyerte a Nemzetek Ligáját és ezüstérmes lett az Európa-bajnokságon a spanyol válogatottal, klubcsapatával pedig a Bajnokok Ligájában végzett másodikként.

A kontinenstorna és a BL legjobb játékosának is megválasztották, majd ő kapta a női Aranylabdát, ő lett az esztendő legjobb női labdarúgója a Globe Soccer Awards szavazásán, és a nemzetközi szövetség (FIFA), valamint a sportág történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) is őt látta a legjobbnak.

Bonmatí 824 ponttal végzett az élen az AIPS-nél, a második a kenyai hosszútávfutó Beatrice Chebet (453), a harmadik pedig a fehérorosz teniszező Arina Szabalenka (446) lett.

Az év legjobb sportolói az AIPS-nél:

férfiak:

1. Armand Duplantis (svéd, atlétika) 1182 pont

2. Carlos Alcaraz (spanyol, tenisz) 784

3. Ousmane Dembélé (francia, labdarúgás) 713

4. Asraf Hakimi (marokkói, labdarúgás) 531

5. Tadej Pogacar (szlovén, kerékpár) 410

6. Lamine Yamal (spanyol, labdarúgás) 332

7. Kylian Mbappé (francia, labdarúgás) 274

8. Jannik Sinner (olasz, tenisz) 219

9. Luka Doncic (szlovén, kosárlabda) 192

10. Mohamed Szalah (egyiptomi, labdarúgás) 191

nők:

1. Aitana Bonmatí (spanyol, labdarúgás) 824 pont

2. Beatrice Chebet (kenyai, atlétika) 453

3. Arina Szabalenka (fehérorosz, tenisz) 446

4. Sydney McLaughlin-Levrone (amerikai, atlétika) 393

5. Femke Bol (holland, atlétika) 356

6. Mariona Caldentey (spanyol, labdarúgás) 298

7. Cori Gauff (amerikai, tenisz) 281

8. Faith Kipyegon (kenyai, atlétika) 257

9. Federica Brignone (olasz, alpesi sí) 256

10. Valarie Allman (amerikai, atlétika) 251

MTI/Felvidék.ma

