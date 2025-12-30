Home Kitekintő Putyin üdvözölte Trumpot az újév alkalmából
Putyin üdvözölte Trumpot az újév alkalmából

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai–orosz csúcstalálkozón helyszínén, az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én (Fotó: MTI/EPA)

Újévi jókívánságokat küldött Vlagyimir Putyin orosz elnök amerikai hivatali partnerének, Donald Trumpnak – közölte ma a Kreml sajtószolgálata.

A tájékoztatás szerint Putyin korábban már küldött karácsonyi üdvözlő üzenetet Trumpnak, majd a két államfő között személyes meleg üdvözletváltás is történt a karácsonyi és újévi ünnepek alkalmából vasárnapi telefonbeszélgetésük során. Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója közölte, hogy a két elnök kölcsönösen boldogságot kívánt Oroszország, illetve az Egyesült Államok népének.

Az orosz elnöki hivatal sajtószolgálata szerint Putyin karácsonyi és újévi üdvözletet küldött a BRICS-partnerországok, köztük Brazília, India, Kína, Dél-Afrika, valamint a globális Dél és Kelet más államai, továbbá a FÁK-országok többsége vezetőinek is.

Az európai vezetők közül Putyin a Kreml felsorolása értelmében újévi üdvözletet küldött Aleksandar Vucic szerb elnöknek, valamint Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnöknek.

További NATO-ország vezetőjeként üdvözletet kapott Moszkvából Recep Tayyip Erdogan török elnök is.

Putyin köszöntötte XIV. Leó pápát és számos volt külföldi vezetőt, köztük Gerhard Schröder volt német kancellárt, Nurszultan Nazarbajev volt kazah elnököt és Raúl Castro volt kubai vezetőt is. Jókívánságokat kapott az orosz elnöktől Kim Dzsong Un észak-koreai vezető is.

MTI/Felvidék.ma

