Magyar útravaló – új rádiós sorozat a Kossuth Rádión

Fotó: Wikipédia

Január 1-jén elindul a Magyar útravaló, a Magyarságkutató Intézet és a Kossuth Rádió közös, identitáserősítő rádiós műsora, amely az év minden napján, kiemelt hallgatottsági időszakban szólal meg. A minisorozat célja, hogy a magyar történelem, kultúra és szellemi élet neves alakjaitól származó idézetek által inspiráló gondolatokat közvetítsen, amelyeket a jelen felelősségével köt össze.

Januártól a Magyarságkutató Intézet közreműködésével új műsorok indulnak a közmédia csatornáin. A Mi magunk sorozatot az M5-ön láthatják a nézők január 7-től, a másik pedig a Kossuth Rádióban debütál január 1-jén. A Magyar útravaló című széria rövid összeállításai az év összes napján, az esti főműsoridőben lesznek hallhatók.

A műsor koncepciója, hogy neves magyar történelmi és közéleti személyiségektől származó, lényegre törő üzeneteket közvetítsen a hallgatók számára. Dörner György színművész tolmácsolásában olyan figyelemre méltó gondolatok hangzanak el, amelyek hozzájárulhatnak mindennapi életünk és identitásunk megerősítéséhez.

A műsor palettája széles: Szent István király, Apáczai Csere János, Pázmány Péter, Liszt Ferenc, Berzsenyi Dániel és Rákóczi Ferenc mellett a közelmúlt jelentős alakjai, mint László András filozófus és Makovecz Imre építész is szerepelnek.

Minden epizódban egy-egy emlékezetes mondat vagy gondolat mellett értelmező narrációk segítik a hallgatókat abban, hogy mélyebben elgondolkodjanak a megszólaló személyek üzenetéről és annak jelentőségéről.

M. Lezsák Gabriella, a Magyarságkutató Intézet főigazgatója ezzel kapcsolatban az M5 kulturális csatorna Librettó című műsorában elmondta: „A műsorban elhangzó üzenetekkel kapaszkodókat kaphatnak a hallgatók, és esetleg olyan identitás- és nemzeterősítő mondatokat, amelyekre napjainkban nagyon nagy szükség van. A hallgatók így aktív kapcsolatba léphetnek a magyar történelemmel és kultúrával.”

 Magyar útravaló – január 1-től a Kossuth Rádió műsorán.

