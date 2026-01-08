Home Képriport Tisztelgés Duray Miklós emléke előtt Komáromban – képriport
Képriport

Tisztelgés Duray Miklós emléke előtt Komáromban – képriport

Szalai Erika
Szalai Erika

Január 8-án, a komáromi nagygyűlés 32. évfordulója alkalmából került sor Duray Miklós emléktáblájának koszorúzási ünnepségére – immáron harmadik alkalommal. A Kárpátia Sport Polgári Társulás, a Felvidéki Értékőrzők és a Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) szervezésében megrendezett eseményen Őry Péter, a Magyar Szövetség alelnöke és Somogyi Alfréd, a SZAKC elnöke mondtak ünnepi beszédet. Erről bővebben ITT olvashatnak.

Képriportunk a helyszínen készült.

A szerző felvételei

Szalai Erika/Felvidék.ma

 

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A havas táj csodája képeken

Az öröklét őrei című kiállítás képekben

A Szent István-bazilika csodás beltere képeken

Ünnepi fényárban Budapest belvárosa

Decemberi barangolás a mesebeli Selmecbányán

Léva ünnepi fényei

Besztercebánya karácsonyi fényei

Adventi fények Bécsben

Adventi alkalmak a Csemadokkal Nemesradnótban

Fáklyás kiállás a jogainkért – az Ártatlanság menete...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma