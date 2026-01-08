Tisztelgés Duray Miklós emléke előtt Komáromban – képriport

Január 8-án, a komáromi nagygyűlés 32. évfordulója alkalmából került sor Duray Miklós emléktáblájának koszorúzási ünnepségére – immáron harmadik alkalommal. A Kárpátia Sport Polgári Társulás, a Felvidéki Értékőrzők és a Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) szervezésében megrendezett eseményen Őry Péter, a Magyar Szövetség alelnöke és Somogyi Alfréd, a SZAKC elnöke mondtak ünnepi beszédet. Erről bővebben ITT olvashatnak.

Képriportunk a helyszínen készült.

A szerző felvételei

Szalai Erika/Felvidék.ma