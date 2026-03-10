Home Képriport Az Esterházy Akadémia budapesti hétvégéje képeken
Az Esterházy Akadémia budapesti hétvégéje képeken

Fotó: Esterházy Akadémia FB

Az Esterházy Akadémia budapesti kihelyezett képzése keretében a hallgatók vasárnap, március 8-án reggel misén, Esterházy-díjátadón, koszorúzáson, ezt megelőzően a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, majd a pestisracok.hu szerkesztőségébe tett látogatáson vettek részt.

Március 6-án a budapesti kihelyezett képzést előbb a Nemzetstratégiai Kutatóintézet előadótermében tartották, ahol a hallgatók megtartották a prezentációikat. Majd március 7-én Vésey Kovács László a Publicisztika II. kurzusán elemezte a hallgatók által beküldött írásokat, és általánosan beszélt az egyes cikkekben felmerülő hiányosságokról.

Március 8-án pedig, halálának 69. évfordulóján a misét és a parlamenti eseményt követően az Esterházy Akadémia hallgatói Szász Péter apologétával és Méry János operatív igazgatóval koszorút helyeztek el Gróf Esterházy János Gesztenyéskertben lévő szobránál, így tisztelegve az akadémia névadója előtt.

Fotók: Jakab Csaba, Méry János FB, Gubík László FB, Rákóczi Szövetség FB

 

 

HE/Felvidék.ma

