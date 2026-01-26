Végéhez ér a Csináljuk a fesztivált! – Szombaton megválasztják a slágerek slágerét

Tíz, generációkat összekötő sláger jutott a Csináljuk a fesztivált! döntőjébe. Az elmúlt 110 évből a legnagyobb magyar könnyűzenei kedvencek között szerepel Cserháti Zsuzsa, Kovács Kati, Charlie, a Korál, a Tátrai Band, a V’Moto-Rock, Zorán, valamint a Lóci játszik, Oláh Gergő és a TNT slágere is.

110 évnyi száguldás után a végállomásához érkezik a Csináljuk a fesztivált! slágerbusza.

A szombati döntőben tíz sikerdal tér vissza az 1915-2025 közötti időszakból.

Ismét a hazai könnyűzene legjobbjai közt van Kovács Kati egyik slágere. Az 1972-es táncdalfesztiválgyőztes Add már, Uram az esőt! Gubik Petra produkciójaként hangzik el. Janza Kata leplezetlen kedvence, az aranygombos Hazafelé is győzelemesélyes. Veréb Tamás nagymamája emlékének szenteli a ’70-es évek egyik legnagyobb Korál-örökzöldjét.

Radics Gigi élete meghatározó előadója Cserháti Zsuzsa, A boldogság és én az 1980-as évek elejéről tökéletes időzítéssel talált rá az énekesre a showműsor ötödik évadában. 1987-es forró dalamokkal tér vissza Bihal Roland, a V’Moto-Rock Tűzvarázslója garantáltan felperzseli a hangulatot.

A múlandó érzelmeket duett formában töltötte meg újra érzésekkel Miller Zoltán és Vágó Bernadett, A szerelemnek múlnia kell maximális pontot kapott, ezzel az 1991-es Zorán-sláger és előadói műsortörténelmet írtak az új évadban. A Petőfi Zenei Életműdíjas Charlie két daláért is szurkolhat. Korda György az aranygombját adta a ’90-es évek óta meghatározó slágernek, Az légy, aki vagynak, míg Gudics Máté az elődöntőből a döntőig juttatta. Baricz Gergő pedig a Tátrai Band klasszikusával, a Hajnali széllel érkezik.

A 2000-es éveket képviselve a Nem jön álom a szemedre című TNT közönségkedvenccel Palcsó Tamás versenyez. Oláh Gergő 2013-as dalát, a Törj ki a csendbőlt Szabó Máté viszi színpadra. Csonka András rapper oldaláról mutatkozott be és a Lóci játszik slágerrel betáncolta magát a fináléba. A Nem táncolsz jobban, mint én – a mezőny legfrissebb, 2016-os dala – táncos kihívással koronázza meg az adást, színpadra csábítva a zsűritagokat.

Tíz sikerdal tíz történet, de csak egy lehet a slágerek slágere. Szombaton kiderül, hogy a zsűri és a stúdióközönség döntése alapján, melyik időtálló klasszikus nyeri az ötödik évadot és írja be magát a győztesek sorába, a Lady „N”, az Úgy szeretném meghálálni, a Nézz az ég felé, valamint a Limbó-hintó után.

Csináljuk a fesztivált! döntő – január 31-én 19:35-től a Dunán.

MTVA/Felvidék.ma