A Heuréka művészeti magániskola rimaszombati önálló estje képeken

Rimaszombatban a zene, a történetek és a csend együtt idézték fel a holokauszt áldozatainak emlékét.

A Botos Renátó vezette Heuréka művészeti magániskola gömöri csoportjai által megrendezett megemlékező koncert az auschwitzi koncentrációs tábor felszabadításának évfordulója alkalmából valósult meg, és különleges, elmélyült hangulatban szólította meg a közönséget. Az est során a tehetséges tanulók és pedagógusaik léptek színpadra különböző hangszerekkel és zeneművekkel. Nem csupán zenei élményt nyújtottak, hanem az emlékezés és a közös felelősség üzenetét is közvetítették. Az esemény Alexander Daško, a szlovák kormány roma közösségekért felelős megbízottja védnökségével valósult meg. Az előadáshoz Halász Attila, a Magyar Szövetség rimaszombati járási elnöke is személyesen gratulált.

Pósa Homoly Erzsó felvételei



Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma